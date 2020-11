Escassi-Luis Muñoz, capitanes orgullosos

En el Málaga del borrón y cuenta nueva han emergido nuevos líderes. Dos de ellos son malagueños y desde el primer momento la dirección deportiva y el entrenador les han mostrado su más absoluta confianza. Luis Muñoz y Alberto Escassi, Alberto Escassi y Luis Muñoz, dos hombres de carreras distintas pero que ahora coinciden en sus caminos. Son pilares básicos dentro y fuera del campo.

"Estaba súper orgulloso el primer día, quién me lo iba a decir. Ha sido mucho trabajo y constancia. Nadie me ha regalado nada, todo lo que he conseguido me lo he ganado a pulso. Y ahora representar a mi ciudad y a mi equipo es un orgullo. Esa es mi recompensa a todos los años de trabajo y de lucha", recordaba en COPE Luis Muñoz.

"Ha sido borrón y cuenta nueva. Quitando a dos o tres son todos nuevos. No ha sido fácil. Ha sido un verano de mucha incertidumbre, pero en el club han trabajado al máximo y han formado un equipo para competir en la categoría. Este mes y medio habría sido la pretemporada. El grupo es espectacular, todos vamos a una. Eso se transmite y se ve en el campo", añadía el canterano.

"Llegué directo a Alhaurín. Una situación atípica con lo del ERE. En el fútbol hay unos códigos y una jerarquía, un respeto... Yo entré más callado y ayudando. Y ahora desde que se me nombró uno de los cuatro capitanes, intento demostrar el liderazgo dentro y fuera del campo. Para mí es un placer que el primer año pueda ser uno de los cuatro capitanes", destacaba Escassi en una entrevista en SportDirect Radio.

"Yo tomo el rol importante encantado. Para mí es un placer que la gente tenga expectativa en mí. Venir aquí cada día es un premio y un privilegio después de haber estado 14 años fuera de casa. Sé lo que es el Málaga y ahora estar en el césped es un orgullo", cerraba el jugador blanquiazul que ha disputado todos los minutos de la temporada.

Ismael Casas

"Para mí es un orgullo representar los colores que he vestido desde tan pequeño. También he sido capitán en las categorías inferiores muchos años. Ahora, representar al primer equipo como capitán y encima hacer historia siendo el más joven... Para mí es un orgullo. Se me ponen los pelos de punta cada vez que pienso que estoy entre los cuatro capitanes", dijo Ismael Casas en la inauguración de las SuperTardes Genuine, una cita online con la Escuela de Supercapacitad@s.