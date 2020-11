Iván Rodríguez y su salida: "Era lo que el Málaga necesitaba"

Tiene la Ponferradina en sus filas a Iván Rodríguez, un malagueño y malaguista, canterano. Un excapitán del filial que se tuvo que marchar este pasado verano por las extraordinarias circunstancias que rodearon al Málaga, a quien se tiene que enfrentar este domingo.

"Las cosas no son para siempre, me hubiera gustado salir por otra, igual que a otros compañeros. Pero era lo que el Málaga necesitaba y no voy a tener nada en contra del club en el que he estado tantos años en la vida", dijo en Cope Málaga, donde añadió: "Le deseo que al Málaga le vaya lo mejor posible a partir del lunes.

Sobre la Ponferradina, explicó la situación actual de su equipo: "Tuvimos un buen arranque y luego esta pequeña mala racha, que nos ha tocado contra los dos grandes de la categoría. Hemos tenido partidos de mala fortuna, el domingo es una gran oportunidad para volver a recuperarnos y estar cerca de los puestos de play off que es donde queremos estar".

Intenta seguir al Málaga cuando puede Iván Rodríguez. "No lo puedo ver mucho porque me coinciden los horarios y viajes. Veo que está en un momento dulce, que para el papelón que se veía este verano se ha hecho un buen equipo… Me está gustando cómo están las cosas. Ves la plantilla y los jugadores que hay no te sorprende, porque tiene mucha calidad y es difícil que no vaya bien. Lo difícil era hacer la plantilla".