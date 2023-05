Issa Fomba responde al Málaga CF

Issa Fomba, a través de su agencia de representación, se ha manifestado al hilo de las declaraciones de Kike Pérez la semana pasada, donde insinuaba, no directamente, que el canterano había reclamado unas cantidades muy por encima al rol que correspondía en los planes de los blanquiazules. "Algunos quieren sacarle los ojos al Málaga. Hay un caso concreto de uno que ha jugado un rato y termina contrato y nos pide 200.000 euros y billetes de avión. No es el chico, es el sistema el que está mal. El que no quiera estar, ahí está la puerta. No tengo ningún miedo en eso, se ha estado 120 años sin equis y se podrá estar otros 120. Quien salga por la puerta no quiero que vuelva al club", decía el director general.

La respuesta se produjo este sábado. "World Football Consulting desmiente las palabras recientes del director general de Málaga CF sobre Issa Fomba. En ningún caso hemos exigido un salario de 200 000€ anuales y esas cifras coinciden con la oferta de los países del Golfo que Issa ha rechazado esta semana, para seguir en proyectos deportivos que correspondan con sus objetivos. Tampoco hemos impedido a Issa de renovar con el Málaga CF.

En el mercado de invierno pasado, el club hizo 2 fichajes en su posición, así al final de enero hemos traído propuestas de clubes españoles que fueron rechazadas por la Directiva del club, salvo que Issa renueve su contrato actual con una cláusula de Millones de Euros y un salario desproporcionad comparado a esa cláusula.

Tras el cierre del mercado, Issa pasó varias semanas entrenando con el filial sin estar convocado en ningún equipo para los partidos.

Luego con el cambio de entrenador regresó al primer equipo y nuevas negociaciones iniciadas por el club volvieron a empezar con un acercamiento entre ambas partes sobre las condiciones de renovación.

Por desgracia las presiones para su firma llegaron de nuevo con participaciones en partidos de Liga que eran condicionadas a si firmaba el nuevo contrato de renovación. Y eso a pesar de la situación deportiva del equipo que era en urgencia de resultados, y sobre todo a pesar de que el entrenador quería utilizar a Issa en partidos y le consideraba una ayuda interesante contando con él (la rueda de prensa post partido CD Alavés - Málaga CF va hacía la misma dirección...)

Por fin Issa volvió a participar en partidos con el filial en su empuje de ascenso a 2RFEF jugando una posición que no es la suya...

La acumulación de esas formas de negociaciones que se suman a la retirada del Club, al inicio de la temporada, de la gestión de su alojamiento y transportación para las vacaciones de verano, decepcionaron a Issa Fomba, que hizo prueba de mucha paciencia, y han tenido por consecuencia que él, no quiere renovar en el Club de sus últimas 4 temporadas, a pesar de acuerdos contractuales encontrados entre el Málaga CF y nosotros", manifestaba la agencia a través de una publicación de Instagram.