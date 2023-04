Iván Calero: "El Málaga saldrá a morder delante de su gente"

Iván Calero habló en la previa del Málaga-Cartagena de este domingo a las 18:30 horas en La Rosaleda: "Tengo un recuerdo muy bonito de Málaga. Llegué en la etapa post Covid 19 y no pude disfrutar del ambiente como pasó después. No me quita el sueño haber salido porque son decisiones que se toman a principio de temporada y se piensa que es lo mejor para ambas partes, ahora sería ventajista decirlo. Es un gran club, aunque ahora esté en la situación que está". El exjugador blanquiazul no se confía: "Se juegan mucho y saldrán a morder delante de su gente".