Iván Rodríguez y el Málaga CF separan sus caminos

Llegó el día en que Iván Rodríguez y el Málaga separan sus caminos de forma definitiva. El futbolista y el club no lograron ponerse de acuerdo y a partir de ahora pasa a ser jugador de pleno derecho de la Ponferradina, con quien queda ligado para las dos próximas temporadas. El entorno del canterano ya lo sabía desde primeros de semana. El Málaga no está en condiciones de garantizar la inscripción del jugador, una situación que ya vivió la temporada pasada y que le tuvo hasta el mercado invernal entrenándose pero sin ficha, como José Rodríguez y Álex Mula.

Cuando Iván Rodríguez salió rumbo a la Ponferradina, el acuerdo de cesión con el club leonés incluía una cláusula por la que el defensa de Alameda pasaría a formar parte de su plantilla si finalmente no regresaba al Málaga. El lateral de la cantera no estaba tampoco dispuesto a arriesgarse a una situación tan desagradable como la vivida un verano antes.

Dentro del acuerdo que se alcanzó en el pasado mercado invernal, cuando Manolo Gaspar ya estaba al frente de la dirección deportiva, el Málaga se guarda un pellizco de un posible traspaso del futbolista.Iván Rodríguez (Alameda, 30/4/1996) ha pasado prácticamente toda su vida ligado al Málaga, convirtiéndose en uno de los jugadores ejemplares de su cantera. Fue capitán del Atlético Malagueño que ascendió a Segunda División B y luego consiguió un hueco en el primer equipo, si bien su debut se produjo en Primera División la temporada del descenso.

El defensa debutó en La Rosaleda en un partido contra el Real Madrid que acabó con el resultado de 1-2 el 15 de abril de 2018, entrando en el minuto 81 de partido. En la temporada 2018/19, con Muñiz en el banquillo, disputó un total de 20 partidos y en todos fue titular (16 los jugó completos). Con la Ponferradina este pasado curso tuvo seis partidos, en los que logró marcar su primer gol como profesional.

“Tenemos hasta el día 8 de agosto para que el Málaga puedan ejercer la opción de inscribirme y que todo siga como estaba. Si no, voy para Ponferrada, allí me he encontrado a gusto y tengo mi sitio”, decía recientemente en una entrevista el propio Iván Rodríguez. Acaba así la aventura de un chico de La Academia en el club de La Rosaleda, que de momento cuenta con el renovado Ismael Casas y el veterano Cifu como laterales diestros con vistas a la 2020/2021.