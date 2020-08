Juande, tras renovar con el Málaga CF: "No tenía prisas por llegar"

Uno de los hombres del momento es Juande, que acaba de firmar un nuevo contrato que le convierte en profesional de pleno derecho. Formado desde cadete en La Academia del Málaga, tenía muy claros sus pasos y su ritmo. "No tenía prisas por llegar. Trabajando y dándolo todo sabía que mi momento llegaría. Al principio es complicado subir al primer equipo. Con paciencia conseguí la tranquilidad", aseguró en una entrevista en COPE Málaga.

"Estoy muy contento. mi sueño era llegar al primer equipo. Han sido muchos años de sacrificio y la recompensa ha llegado. El acuerdo ha sido fácil. El club ha estado muy correcto y se ha portado muy bien. El trato ha sido excelente por parte del Málaga”, aseguró el canterano.

En todo este proceso ha habido una figura esencial para Juande: "Pellicer me dio mucha confianza y también los compañeros. He rendido gracias al equipo que me ha arropado desde el principio. Me subió desde el Liga Nacional al División de Honor y he estado tres años con el míster en la cantera. Es complicado tener continuidad en Segunda División. Trabajé con humildad para buscar la oportunidad”.

En unos días comenzará una pretemporada en la que ya forma parte del primer equipo. No fue sencillo. "El final de temporada ha sido muy agotador por el tema físico y mental. Hemos estado bine preparados y hemos remado todos a uno. Ha sido duro para todos los equipos, pero lo hemos dado todo y ha llegado la recompensa al buen trabajo”, apuntó Juande, que añadió: "El salto a Segunda es bastante grande. Hay que tener mucha concentración y eso me ha servido para madurar como futbolista”.

Y ahora sólo le queda mirar al futuro: “El equipo va a pelear por lo máximo. Hay que ser ambicioso y pelear por devolver al equipo en primera. Vamos a intentar pelear por el play off y llevar al Málaga lo más arriba posible”.