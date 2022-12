Javi Calleja, el héroe del Pizjuán está enfrente

Javi Calleja es el técnico del Levante. Alguna vez comentó que le gustaría entrenar al Málaga en el futuro. Dejó huella en un trienio en el que se regresó a Primera tras pasar por el purgatorio de Segunda. Un gran vestuario que todo el que estuvo cerca define como seguramente el mejor que hubo en el siglo XXI en La Rosaleda. Un golazo suyo en el Pizjuán ante el filial sevillista fue el salvoconducto penúltimo para firmar el regreso a la élite. Fue un día especial, con miles de malaguistas en el campo del rival regional por antonomasia y un baño de malaguismo. Javi Calleja, tras festejar con sus compañeros, celebró emulando a un golfista golpeando. Era el golpe de gracia, un 0-1 que se repetiría al año siguiente con una jugada en la que él participó antes de que Adrián López, ahora intentando regresar para jugar con el Málaga, repitiera resultado.

La zurda de Calleja dejó bastantes gotas de calidad en Málaga y ahora manda en la pizarra. Se le intuía técnico de nivel después de grandes años en la cantera amarilla, por sus manos pasaron jugadores que ahora están en el Mundial en la cantera del Villarreal, donde hizo un notable trabajo en el primer equipo con dos quintos puestos y un polémico relevo por Emery, aunque el vasco dio lo que se pedía, un título. Después consiguió una meritoria salvación con el Alavés y ahora tuvo la llamada del Levante, equipo diseñado para ascender.

"Espero un partido complicado, porque el Málaga tiene una gran plantilla. Además está hecho para estar mucho más arriba en la clasificación de lo que está ahora. Nos pondrá en dificultades. Será un partido duro. Es un partido especial porque he jugado allí, guardo muy buenos recuerdos y tengo grandes amigos. Viví también un ascenso como jugador. Toda mi vida la he pasado veraneando ahí y tengo mucha gente conocida. Siempre le deseo lo mejor”, decía como declaración de intenciones Calleja, que recalcaba su cariño hacia el club de Martiricos: "Para mí es una plantilla que está confeccionada para estar más arriba. Analizas cada jugador y hay mucha experiencia en la élite. Con jugadores contrastadísimos, que conocen la categoría. Llegan en buen momento, con tres partidos sin perder. No era normal su situación con el equipo que tienen”.

Hay un detalle y es que Calleja no se sentará en el banquillo porque está sancionado. "Se vive mal. Prefiero estar en el campo, en el banquillo, dirigir desde ahí. Tenemos a Quique Álvarez, que lo hace genial. Estoy seguro de que va a transmitir la misma idea a los jugadores”, afirmaba sobre la situación.

"Tenemos dos partidos seguidos en casa, y de los cuatro que quedan son tres en casa. El público sabe de la dificultad de subir a Primera, cada vez vienen con más alegría, estamos dando el nivel para que se sigan motivados y ayudándonos como hasta el momento. Estamos cero preocupados. No veo al equipo afectado por los últimos resultados, es cierto que podríamos tener cuatro puntos más. Están metidísimos en el partido del Málaga. Es una pasada venir a entrenar con la plantilla que hay. Es una maravilla”, decía el técnico sobre la situación del equipo, en una dinámica rara de resultados tras la reacción del cambio de técnico: “Tenemos que mantener la misma dinámica que hasta ahora. No solo el juego, sino las matemáticas nos demuestran que si seguimos a este ritmo conseguiremos el ascenso directo. Hay que mejorar los números en casa y ahora tenemos esa oportunidad. Yo creo que se parece el equipo más al Levante que quiero. Está asimilada la idea, el equipo trabaja genial, tenemos ahora un partido para dar una alegría a la afición. Aunque no hayamos conseguido ganar en los últimos encuentros no estoy preocupado en absoluto. Es más, me gusta cada vez más el equipo”.

Hay debate en Valencia sobre la falta de puntería. "Lo comparto. Con balón el trabajo está siendo bueno, generamos situaciones, pero no las acabamos bien. Lo hemos trabajado y ahora hay que ponerlo en práctica", cerraba el entrenador madrileño, aquel héroe del Pizjuán que desea lo mejor para el Málaga... desde las 23:00 horas de este domingo.