Javi Jiménez: "Este vestuario es una pasada"

Javi Jiménez fue uno de los hombres más destacados del partido entre el Málaga y el Fuenlabrada. Regresaba al once después de que Cufré le relegase al banquillo las jornadas anteriores, pero el batallador lateral zurdo no se rinde nunca. Aunque dejó claro en la sala de prensa de La Rosaleda que en su discurso no hay mucho sitio para lo individual. Eso sí, no tiene reparos en destacar a su vestuario.

"Una de las cosas más claras que tenía es que sería un vestuario excepcional. Desde la directiva se ficha a personas antes que futbolistas. No son rumores, es una realidad que este vestuario es una pasada, los compañeros nos hacemos mejores los unos a los otros, hay una competitividad muy sana. Es importante para hacer un buen año”, comentó el zurdo.

Es el mismo vestuario que pretende coger velocidad de crucero a domicilio: "El vestuario tiene ganas de dar un golpe en la mesa, sea en casa o fuera. Hay ganas, ambición y mirada puesta en Zorrilla el viernes y sacar los tres puntos. Nos centramos más en un análisis de lo que podemos controlar en el terreno de juego. Como personas que somos también le damos vueltas a la cabeza. Para qué engañarnos, en casa se vive un ambiente espectacular por la gente, desde fuera seguro que se siente lo mismo, a veces las piernas nos van solas, pero no es excusa. Encontrar la regularidad fuera de casa, que será importante, pero hay que tener tranquilidad. El equipo está dando pasos gigantes, sobre todo en el día a día. Eso nos llevará a esa regularidad fuera de casa que ansiamos”.

La parada en Pucela no será sencilla. "Tenemos tiempo para estar juntos y corregir errores. Independientemente del resultado, también en las victorias, hay cosas que corregir. El Valladolid es un recién descendido, de los que mayores presupuestos y cuenta con una gran plantilla. A buscar la mejor cara y competir", añadió.

"Las sensaciones fueron muy positivas, recalcando lo colectivo más que lo individual, que es lo que nos va a hacer crecer como equipo. Fuimos un bloque compacto y completo en la totalidad del partido. No individualizo. En la mía está otro compañero que es Brian Cufré que es un pedazo de lateral. Nos apretamos y nos hacemos mejores en el día a día", matizó.

Fondo físico

“Eso se debe a ese trabajo del que hablamos muchas veces. Son los preparadores físicos y los fisios del equipo, lo que no se ve. Es gracias a esas personas que están detrás y son fundamentales para nosotros, para que podamos llegar lo mejor posible al fin de semana”.

Base del equipo

"Queda toda la temporada por delante pero las bases están totalmente asentadas. De acuerdo con Manolo. Mirar hacia arriba pero sin perder la cabeza. Ambición independientemente de cómo vaya en la tabla, somos un equipo joven y con ambición. El equipo ha sabido mantener la calma pese a las dos derrotas que tuvimos fuera. No tengo duda de que el equipo va a ir a más partido a partido”.