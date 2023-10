Javi Medina y la fórmula para ganar al "todopoderoso" Málaga CF

Javi Medina es uno de los entrenadores de moda en el fútbol español. El arquitecto del Antequera CF habla en vísperas de ese derbi ante el Málaga CF, cita subrayada en el calendario por todo lo que rodea y que llega en un momento inmejorable. "Es una semana muy bonita para nosotros, para disfrutarla en la ciudad, equipo, club, y esperemos que tenga un buen final feliz. Llegamos con el nivel de confianza muy alto, de motivación también muy alto, importante que sepamos gestionar eso porque tampoco podemos sobreexcitarnos ni perder nuestra identidad. Tenemos que salir al campo a hacer las cosas bien, que esa energía que tengamos para el partido la sepamos conducir para poder ganar. Es un partido y son tres puntos más", ponía especial énfasis Javi Medina en canalizar las emociones.

"En pretemporada ya nos enfrentamos a ellos (hasta en dos ocasiones), los conocemos bien. Tuvimos ciertas situaciones del juego que no manejamos bien, tratar de manejarlas mejor pese a que les ganamos aquí y en Málaga tuvimos opciones. Vino bien al grupo ponernos a prueba en pretemporada, ver de lo que éramos capaces y que nos pudiésemos enfrentar a grandes equipos, quitarnos ese disfraz de equipo pequeño en la categoría por tener el presupuesto más bajo. Me vino bien jugar contra el Málaga porque siento que los conozco muy bien, de que nos vendrá bien a la hora de plantear el partido. Nos enfrentamos a un todopoderoso de la categoría, un equipo muy fuerte, con muchísimo peligro arriba. Intentar que jueguen el menos tiempo posible cerca de nuestro área, poder jugar en su campo y a partir de ahí tratar de ganar el partido", desarrollaba Medina, que especificaba en los peligros blanquiazules. "El Málaga es un equipo muy poderoso en campo contrario. Cuando te someten, con la calidad de Dioni y Roberto en el área, la capacidad de Jokin y Dani Sánchez para profundizar y meter centros laterales, el talento de Larrubia, Dani Lorenzo o Kevin, que se meten para dentro. Si no somos sólidos y no tenemos la capacidad de sacarlos de ahí, sufriremos más de lo que necesitamos y no nos vendrá bien en el plan de partido. Tenemos que dar continuidad a esa solidez defensiva".

"Espero que ellos sean agresivos, que vengan a buscarnos. Saben que somos un equipo que trata de sacar el balón jugado, así que nos harán una presión muy alta y fuerte. También espero un equipo que quiera jugar muchos minutos en nuestro campo, intentaremos que pase todo lo contrario. Somos dos modelos diferentes, estilos de fútbol opuestos, pero intentaremos ganar el partido con nuestras armas. Será un partido igualado, difícil, que seguro que se decidirá por pequeños detalles", barruntaba una partida de ajedrez que dependerá del poso local, comprobado en las primeras jornadas. "Para nosotros cualquier equipo en esta categoría nos pone como motos, nos ilusiona mucho. El otro día fuimos a Melilla y demostramos que cualquier partido para nosotros es importante. Entendemos que este partido tiene ese componente histórico, emocional, que viene aquí el Málaga, un honor y orgullo para nosotros. Es una oportunidad muy bonita para hacer las cosas bien y poder ganar a un todopoderoso equipo. Club, afición, jugadores, todos estamos llenos de ilusión. Muchas ganas de que llegue".

Espera Javi Medina "que la gente pueda disfrutar (será el segundo lleno del curso en El Maulí). Que sea una fiesta del fútbol malagueño y andaluz, que todo vaya bien y no pasen cosas feas. Que haya buen ambiente en la ciudad, durante todo el día y se pueda disfrutar. Y ojalá con tres puntos más para nosotros". Un Antequera que está de moda, equipo revelación de la categoría y piropos que se van multiplicando. "El elogio malentendido sí debilita un poco. Cuando se hacen las cosas bien, entiendo que se digan cosas buenas de los jugadores y el equipo. Son los protagonistas, pero debemos tener claro que el elogio puede hacer que te relajes. Estamos demostrando que eso no ha pasado, y creo que esta semana será igual. De cara al futuro, si seguimos haciendo las cosas bien y la gente sigue hablando de nosotros, que no caigamos en la relajación. Somos una gran familia, que se exige mucho en el día a día y se divierte jugando al fútbol. El día que perdamos una de esas tres cosas, el rendimiento bajará".