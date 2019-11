Javier Tebas: "La venta no es la solución del Málaga"

Javier Tebas se encuentra en la provincia de Málaga dentro de las actividades del Marbella Sport Weekend, celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de la localidad. El presidente de LaLiga, habló claramente de la situación de la entidad que preside el jeque Abdullah Al-Thani: "La solución del Málaga no pasa por vender el club". Una frase contundente y que desmonta algunas de las vías abiertas en el entorno blanquiazul.

No tuvo problema en pronunciarse acerca de todo lo que está sucediendo alrededor del Málaga: "Hemos dejado un tiempo para que esto se ponga en marcha, la falta de liquidez la detectamos para principios de enero o febrero. El Málaga es muy complicado de vender, tiene dos propietarios, está judicializado... Siempre que hay este tipo de crisis, la venta no soluciona nada. Es muy difícil vender un club en esta situación. Mira el Córdoba, que lo vendieron y mira cómo está al cabo de tres años...".

Así que su fórmula es sencilla: "Tiene que entrar dinero en el club o reducir gastos". Y para eso se puso en marcha el cacareado plan de viabilidad. De ello habla Tebas "La semana que viene o la otra nos hemos citado en LaLiga para ver el plan de viabilidad que presentaron qué recorrido lleva. Los dos sabemos que tienen que tomar decisiones, veremos. Alguna pequeña cosa sabemos".

"No sé lo que están haciendo, cabía la posibilidad de buscar un socio, otros ingresos... Desde luego que el Málaga tenía una situación preocupante cuando nos reunimos con ellos, ahora veremos y haremos una valoración de cuál es su situación actual", continuó.

Acerca de Richard Shaheen, nuevo director general del Málaga, Tebas aseguró que de momento no han mantenido contacto: "Yo no he hablado con el director general nuevo, lo importante es que esté aquí trabajando para solucionar el problema, no que esté en Madrid hablando con el presidente. El día que lo citemos vendrá, nos contará y nos veremos".