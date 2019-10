El jeque Al-Thani vacila a De la Torre

El dislate en el que se ha convertido la gestión del jeque Al-Thani en el Málaga alcanza tintes surrealistas. Parece como que ajeno a la gravedad de la situación, el mandatario catarí se mofa de las gestiones que realiza el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, para intentar desbloquear la situación.

"¿Juega conmigo Mister Broker De la Torre? Creo que sueña demasiado", decía el jeque, acompañado de una expresión en inglés que sugiere que despierte. Durante todo este viernes ha habido movimientos para que BlueBay dé un paso al lado y la hotelera lo ha dado, eso sí, con condiciones.

Are you play with me Mr Broker @pacodelatorrep I think you dream a lot ✊🏾 wake up