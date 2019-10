El movimiento en torno a la posible venta del Málaga no cesa. Este viernes se han producido significativos contactos. En la línea en la que el alcalde De la Torre apretaba el jueves, animando a BlueBay a dar un paso al lado, el propio Ayuntamiento es escenario ahora mismo de una reunión entre el propio alcalde, el director de Deportes de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y Gonzalo Hervás, director general de BlueBay, junto a su abogado.

Es evidente que una reunión un viernes por la tarde, teniendo en cuenta los habituales horarios y calendarios institucionales, no se hace para algo intrascendente. "Lo ideal sería llegar primero a un acuerdo con BlueBay y luego con Al-Thani. El control pasaría a ese grupo con capacidad y gente honesta", esbozaba ayer De la Torre, trazando una hoja de ruta para dar solución al delicadísima situación financiera del Málaga, con la guadaña del límite salarial acechando cada vez más: "Le hemos trasladado a BlueBay la necesidad de una respuesta rápida, muy eficaz. Se le dieron los datos de la empresa. Plantearon algunas dudas porque puede haber empresas con el mismo nombre. La capacidad y que están dispuestos a ayudar es sobrada, y, si no basta con una, más empresas hay".

Al-Thani presentó un recurso esta semana ante la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Málaga por el que se reconocía que la compañía hotelera posee el 49% del paquete accionarial del jeque y ostenta la gestión de la entidad. No obstante, hay que ver si se aceptan desde el juzgado las medidas cautelares para que se apliquen desde ya. Semanas atrás, Gonzalo Hervás, director general de BlueBay, pedía a De la Torre que diera a conocer el nombre de los "potenciales compradores". En Catar ha habido cierta preocupación, la sigue habiendo, con la situación del Málaga pese a la inacción de Al-Thani.

El alcalde está volcado en encontrar una solución. No ha dudado en desplazarse a Catar para intentar acelerar el proceso de venta, con la Junta de Andalucía de la mano. "Estoy dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios", decía De la Torre, cuya sintonía con Richard Shaheen, el nuevo hombre fuerte de Al-Thani en Málaga, que ha acelerado las marchas de Jofre y Caminero, no ha sido óptima. Shaheen planteó la posibilidad de utilizar el dinero para la construcción de la Academia para el primer equipo, algo que el alcalde negó como posibilidad. El convenio suscrito para la permuta de terrenos no contemplaba en ningún caso esa posibilidad. El apoderado americano piensa en bajar en 1.7 millones, un recorte drástico, la inversión en cantera.