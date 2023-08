Jesús Gámez defiende a Genaro: "Creo que quedarse fue un acto de valentía"

Jesús Gámez regresa al club de sus amores, al Málaga CF. En esta ocasión, no lo hace como jugador, sino que lo hará como embajador de la entidad de Martiricos para todo tipo de actos oficiales y situaciones en la que se necesite representación del club. Debido a esto, ha pasado por los micrófonos del programa Área Malaguista de 101 TV. El ex del cuadro blanquiazul aprovechó la situación para hablar del equipo de Sergio Pellicer.

El lateral rompió una lanza a favor de la plantilla tras su tropiezo en Castalia. "Mi lectura de todo esto es que al final el equipo viene de una temporada mala, donde hay un descenso y lo primero que necesita es una victoria, entonces yo comprendo a la afición, pero yo comprendo que se vienen de 16 bajas y que se ha fichado a un equipo. La pretemporada no me ha disgustado, los partidos que he visto igual me han faltado detalles que yo creo que se pueden ir puliendo de jugadores, que poco a poco han venido nuevos, pues pueden dar un paso al frente, hacerse con el vestuario, crear un liderazgo. He visto varios entrenamientos, la intensidad es buenísima, yo he visto la intensidad y si esa intensidad son capaces de llevarla a los partidos, disfrutaremos y ganaremos bastantes partidos", argumentó.

Pese a esto, prevé un tiempo de ponerse todo en su lugar: "Viene un momento de ver quién está disponible, quién está para dar ese paso al frente". Además, aprovechó para pedir calma: "Necesitamos puntos, pero es que necesitamos tiempo. Un tiempo que a lo mejor en las cabezas y ánimos de la gente no lo hay, porque venimos de mucho tiempo de angustia, de no encontrar ese resultado, ese camino".

Tras esto, quiso comparar un poco la situación actual con una de las campañas de su etapa como jugador blanquiazul. "Cuando bajamos de Primera División a Segunda, ese año fue terrible y ese año nos íbamos para Segunda B y fue terrible, verdad que después hubo un cambio que vinieron muchos jugadores nuevos y se acoplaron bastante bien el equipo y bueno, acá arrancamos muy bien y eso nos dio colchón para toda la temporada, pero pienso que hay que confiar en lo que tenemos, porque a las primeras de cambio, ya no confiamos y empezamos a tener dudas y eso llega el vestuario", dijo.

Por último, Jesús Gámez aprovechó para defender a uno de los jugadores más señalados: "Creo que Genaro el año pasado fue muy criticado por la situación, recibió bastantes palos y creo que quedarse fue un acto de valentía. Creo que es un jugador que puede ser fundamental en el centro del campo, que nos puede dar bastantes alegrías y pienso que de los jugadores que tiene que dar un pasito porque se les necesita".