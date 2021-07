El Málaga CF ha hecho en los últimos días un esfuerzo por el canterano Mario da Costa del que no ha obtenido frutos. El canterano, uno de los jugadores que acababa contrato este verano, tenía un preacuerdo para marcharse al Oviedo, aunque se desechó a última hora tras el descenso del Vetusta –filial carbayón– a Tercera RFEF, tras un errático año en Segunda División B.

Cuando el Málaga fue consciente de que el jugador no acabaría finalmente en el Oviedo, hizo un segundo intento por convencer tanto al jugador como sus agentes para que continuase en el club, pero no hubo acuerdo. Los agentes del futbolista, los mismos que Jesús Hoyos (sí recalará en el Oviedo tal y como informó la entidad ovetense) o Juan Cruz (desechó la opción del Oviedo por la del Betis), han mantenido su idea de sacar al jugador del club en busca de otros objetivos. Es la agencia Wasserman, la misma que en su día sacó a Jack Harper rumbo a Getafe.

Desde el club se consideraba al malagueño Da Costa un proyecto de futbolista muy interesante, le veían posibilidades de romper el techo del profesionalismo. Del año 2001, mediapunta con calidad para aparecer por fuera, tuvo un papel destacado en el filial, donde marcó tres goles en 19 partidos. Entrenó en varias ocasiones con el primer equipo aunque no llegó a ir convocado en ninguna ocasión. El futbolista era del agrado de Pellicer.

Al joven de Churriana aún no se le conoce destino, pero no continuará en el filial esta próxima temporada. El mencionado Juan Cruz u Hoyos, el capitán Mini o el delantero Rafa Camacho son algunos de los otros jugadores del filial que no estarán en la plantilla de este curso.

Los planes del club pasan por promocionar a gran parte de los juveniles que tan bien rindieron esta pasada temporada en la División de Honor. Algunos de ellos ya debutaron con el filial y este año se consolidarán en él. Sin embargo, pese a la gran revolución, el club pretendía retener a aquellos que hubieran hecho una gran temporada o tuvieran opciones de promocionar con los mayores, el caso de Da Costa era uno de ellos.