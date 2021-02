Joaquín Muñoz fue uno de los grandes protagonista de la gran noche en La Rosaleda. El malagueño logró el tanto que abría la lata ante el Rayo Vallecano en los primeros minutos de juego, facilitando todo el trabajo que vendría después.

"Es un sueño cumplido. Venía desde chiquito aquí al estadio y nunca veía el momento de poder marcar un gol aquí. Se me paró el corazón", expresaba el extremo blanquiazul tras el partido, ya con su primer gol como malaguista bajo el brazo y una celebración más que particular que explicaba así: "Se lo dije a mis padres, que comí con ellos. La celebración va por ellos, me hicieron la comida [haciendo el gesto con las manos]".

El Málaga fue continuista en su trabajo. Las buenas sensaciones que arrojó el equipo en Gijón se repitieron ante el Rayo Vallecano pero esta vez lograron el premio: "Sabíamos que teníamos que salir así, morder arriba, y los primeros minutos intentar marcar un gol, y lo hemos conseguido".

Al malagueño solo le queda la espina de poder lograr un gol en La Rosaleda con el estadio lleno hasta la última butaca una vez pase la situación sanitaria debido a la pandemia del Covid-19: "Imaginaros si estuviera esto lleno, sería brutal. Pero estamos felices de haberlo conseguido".