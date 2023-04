José Alberto López raja de los arbitrajes: "Sin el VAR estaríamos salvados"

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, se despachó a gusto con los arbitrajes que está recibiendo su equipo en esta temporada. El que fuera técnico del Málaga el curso pasado ahora es su mayor rival por la permanencia. El asturiano considera que las decisiones de los colegiados le han costado a su equipo no estar ya salvado matemáticamente.

"Es la tercera vez en la historia de Segunda que un equipo tiene que jugar 70′ con dos futbolistas menos. No es normal que el Racing lleve doce, que sea el equipo con más expulsiones, cuando el siguiente equipo lleva ocho, que sea el equipo más perjudicado por el VAR, no porque lo diga yo, es algo objetivo, no es normal. En Zaragoza hicimos cuatro faltas, cuatro, y nos sacan dos rojas. ¿Que puede haber cuatro faltas y que las cuatro sean de roja? Ya, puede ser", lamentó con cierto sarcasmo José Alberto López, que dejó una frase lapidaria: "Si los arbitrajes hubieran sido normales, estaríamos salvados ya".

"Lo que pido es respeto, nos estamos jugando mucho y no somos un equipo agresivo, que haga 25 faltas por partido, al revés, hacemos muy pocas faltas. ¿Cuántas de las doce expulsiones han sido justas? Que lo miren”, insistió el entrenador ovetense.

"La afición y el equipo estamos unidos, peleando fuerte por la causa y cualquier rival se cambiaría por nosotros, estamos en una situación privilegiada para lograr el objetivo, con cinco puntos de ventaja. Y lo único que pido a los jugadores y al racinguismo es que se olviden de los otros resultados. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, 100% nos vamos a salvar. En estos seis partidos tengo claro que vamos a dar nuestro mejor nivel”, aseguró.

Racing-Granada

"Para mí son la mejor plantilla de la categoría, que no está en segunda posición por casualidad, con dos jugadores por puesto que serían titulares en casi cualquier equipo. Nosotros, para ganarles, tendremos que hacer un trabajo perfecto", dijo.

Altas y bajas

Marco Sangalli está disponible, Jordi Mboula, habrá que esperar a mañana, pero espero tenerlo a disposición, Arturo Molina es un caso más complicado, pero veremos también en el entrenamiento de mañana. En cuanto a Rubén Alves, está descartado”.