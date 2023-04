Sergio Pellicer y una "bendita locura"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, compareció antes de viajar a Lugo. El equipo se desplaza dos días antes del encuentro y se entrenará este sábado por la tarde levemente en el Anxo Carro. Hay ganas renovadas, a cinco puntos de la salvación después de haber estado a 11. "Estamos en la situación en la que estamos, es una bendita locura que mucha gente vaya a dormir en el autobús por apoyar al equipo. La única manera con que podemos recompensarlos es dar todo nuestro esfuerzo", agradecía el técnico de Nules la marea blanquiazul que se desplaza a Galicia.

Eso sí, Pellicer ensalza las cualidades del contrario. "El rival está en una situación crítica, pero, si lo analizas, en los últimos cuatro partidos en casa consiguió cuatro empates, no perdió y sólo le metieron un gol en el último minuto del partido. Llevan 11 años en la categoría, tienen orgullo", señalaba antes de destacar que "por nuestra parte estamos viendo a un equipo reconocible, a pesar de momentos en los que podemos estar mucho mejor. En otros estamos fluyendo muy bien. Hay que competir cada minuto, cada jugada, como si fuera la última".

"La clave es mirar al futuro, no al pasado, nos equivocaríamos. Tras el partido del Racing fue una semana muy dura. Nos centramos en el foco, ante dificultades enormes, el equipo compitió y nos marcó un poco el camino. Cada semana estamos focalizados, no podemos controlar el resultado, pero el esfuerzo, el trabajo y la idea que tenemos... eso sí. El grupo está comprometido, el éxito está en que los que no están participando han elevado el nivel en los entrenamientos y eso se está trasladando al césped. Hace mucho que no ganamos tres partidos seguidos y tenemos que hacerlos", proseguía Pellicer.

"Sabemos que los partidos en el Anxo Carro son muy complicados. Vemos la clasificación y, como fuimos a Las Palmas, parecía que iba a ser fácil para ellos. Estamos en la misma liga, ellos lo tienen mucho más complicado. Es un equipo que cambia tres veces de entrenador. Fuera de casa tienen una idea y en casa son muy fuertes. Sólo le metieron un gol en la última jugada de un partido en los últimos cuatro, el Racing. Es un partido muy complicado y han vivido situaciones muy límites en estas 11 temporadas que han solventado. Tendremos una versión diferente a Villarreal o Cartagena, habrá que tener otro tipo de registro para conseguir esta tercera victoria. Esta categoría es una trituradora. En el primer partido con este entrenador el Lugo va a Vitoria y empata 0-0. No ganó nadie allí, insisto, en los últimos cuatro partidos. No tiene nada que ver con Villarreal o Cartagena, es otro tipo de registro. Saldremos igual, a ir a por el partido, apretar arriba y jugar en campo rival, nuestra esencia, sabiendo defender en las diferentes alturas. Sólo nos vale la victoria".

"Yo creo que Unicaja y Málaga van unidos, la Marea Verde y los aficionados blanquiazules son lo mismo. La unión hace la fuerza. Ellos nos marcan el camino con lo que consiguieron en la Copa del Rey. No existen imposibles. Es un ejemplo y hay que darles las gracias. Nos estamos haciendo más fuertes, pero estamos con el gancho, necesitamos otra victoria. Cuando viene mucha gente hay un empate o una derrota... Por eso también fue importante ganar al Cartagena. También por la ilusión de esos niños que vinieron por primera vez. Esto nos empuja a seguir luchando".

"Agradezco las palabras de Kike. Estamos para trabajar, dar la mejor versión. ayudar en lo posible. Hay una gran conexión, Kike era una persona muy necesaria e importante en el club. Ellos trabajan pensando en el futuro, nosotros en el presente. Al final de temporada es cuando se ponen las notas".