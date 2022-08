José Alberto López y el Málaga CF: juicio para septiembre de 2023

El banquillo del Málaga CF lo ocupaba hace un año José Alberto López. El entrenador asturiano sigue viendo partidos, en vivo siempre que puede, y formándose por si en algún momento suena el teléfono. Sigue manteniendo contacto con empleados del club de Martiricos, donde pese a todo conserva buenos recuerdos. Entiende que su salida fue puro fútbol. Queda abierta una herida, sin embargo, en cuanto a su despido, donde no hubo sintonía con los dirigentes blanquiazules.

"La realidad es que con el despido no se presentaron al acto de conciliación, no se llegó a ningún acuerdo por el despido. Siete meses antes todo estaba pactado, las condiciones de despido y hasta septiembre de 2023 no está el juicio a no ser que exista un acuerdo anterior”, contó José Alberto en los micrófonos de SER Deportivos Málaga. “Es algo que como persona uno no llega a entender, que no liquiden a alguien de la temporada anterior y puedan estar haciendo un gasto impresionante, además un club administrado judicialmente. Son cosas que a uno le resultan llamativas y no hay mucho más”, añadió.

Acerca de cuestiones deportivas, elogió la plantilla formada y pidió tranquilidad con Guede: "Es pronto, son 12 fichajes y el míster necesita tiempo para poder conformar un bloque sólido. Se ha hecho una inversión muy potente, Manolo ha hecho un excelente trabajo y una excelente plantilla. Este año creo que sí va a poder pelear por ascender, que es lo que se le exige a un equipo como el Málaga y deseo que así sea. Se necesita paciencia, tener los pies en el suelo y no volverse loco por un mal resultado y cuando lleguen los buenos resultados, que llegarán, que no se ilusione nadie más de la cuenta. Es una categoría muy dura y este año más igualada que otras temporadas, el nivel medio es más alto que en ocasiones anteriores”.