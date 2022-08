El Málaga CF, bajo la lupa de un viejo conocido

El que fuera jugador del Málaga Jaime Molina estuvo en las gradas de La Rosaleda viendo el partido ante otro de los equipos en que militó profesionalmente, Las Palmas. El esteponero realizó un análisis en SER Deportivos Málaga: “La afición está ilusionada porque el Málaga tiene muy buena plantilla. Luego se ve lo que pasa en el terreno de juego y quizás te vengas un poco abajo. Ha hecho muchos fichajes y los tiene que ensamblar. Ahora mismo posee una buena plantilla pero le queda mostrar el equipo que es. Es un grupo de jugadores que necesita ser guiado y que estoy convencido que el cuerpo técnico estará trabajando de manera intensa para conseguirlo. Mejor que pasen estas cosas ahora. El técnico sí ha dicho lo que quiere, pero los jugadores aún no lo tienen claro”.

“Con un club como el Málaga, que después de estos últimos tres años se respira una ilusión, se piensa que hay plantilla suficiente para estar en los puestos de play off y no estar en la parte baja de la tabla. Por entidad, pero sobre todo por afición, necesita estar arriba. La gente fue lo mejor del lunes. El equipo es prácticamente nuevo. Se ha llevado un varapalo, un toque de atención y sólo queda mejorar, seguro que se va a hacer”, continuó Molina, que añadió: “Yo creo que hay plantilla para el play off, se ha mejorado en líneas en las que el año pasado era bastante débil. Se ha dado un salto de calidad y se tiene que notar en el rendimiento”.