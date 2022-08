Bustinza: "Palpé ansiedad por querer agradar demasiado rápido"

Unai Bustinza habló ante los medios de comunicación en una comparecencia en la que casi todo giró alrededor del juego del Málaga y su mal comienzo de la temporada. Por lo pronto, no quiso desvelar nada de lo que se habló en el vestuario desde que finalizó el choque ante Las Palmas al día de hoy: "Centrados en el siguiente paso, lamentarse no vale de mucho y esta semana además no hay tiempo. El vestuario es sagrado. Es nuestro vestuario y lo que pasa dentro hay que cuidarlo Entiendo la necesidad de querer saber pero es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Entendiendo el malestar general es perdonarlo a nosotros mismos. La noche que vivimos no fue nada agradable. Entiendan que no desgranemos lo que hablamos dentro del vestuario. Eso es lo que nos va a ayudar a vivir momentos mejores. Algo que puedo aportar por lo que vi, sentí y palpé es esa ansiedad o necesidad por querer agradar demasiado rápido. Todo es un proceso que necesita tiempo y hay que ir piano piano porque esta categoría te lo exige”.

"El 80% de las plantillas de Segunda son muy buenas y en el fútbol no vale de nada lo has hecho sino lo que hagas cada fin de semana. Tenemos jugadores con experiencia y con trayectoria, tienen un nivel muy alto pero eso necesita de un equilibrio y de tiempo. La clave no es simplemente lo que he comentado, ojalá fuera eso, es algo que siento yo en el ambiente. El exceso no es bueno. La implicación, las ganas, son positivas, pero nos ha venido un poco en contra. Esto es fútbol y es más complejo que todo eso. Nuestra obligación es abstraernos del barullo y dar con la clave para ser nosotros los primeros que disfrutemos en el campo. Disfrutar compitiendo, que se entienda”, continuó argumentado el central.

El tiempo es un concepto complicado dentro del fútbol, por eso Bustinza prefiere no poner plazos: "¿Cuánto tiempo? 42 jornadas donde cada día tenemos que ser mejores. Si ganamos esta semana, la próxima y la otra, no está nada hecho. Si se pierde habrá que ver cómo se ha perdido. El resultado, lo entiendo, si ganas lo has hecho bien y si pierdes lo has hecho mal. Tenemos que abstraernos y aprovechar el tiempo. Una semana, dos, con eso no es suficiente. Suena a tópico pero es cierto. Cuando pierdes aprendes más que cuando ganas. Hay que ser conscientes de que en el fútbol el tiempo es limitado porque juega en nuestra contra. No hay una respuesta para decir cuánto. Hay que seguir fortaleciéndose”.

Se está hablando mucho de lo táctico tras los dos primeros partidos. Bustinza dio sus explicaciones: “Como dije anteriormente es una semana difícil para hacer muchísimos cambios. Pero hemos trabajado conceptos simples pero muy básicos. En el fútbol suele pasar cuando un jugador está cometiendo muchos fallos es centrarte en lo básico e ir ganando confianza. Estamos en sentar las bases y tratar de simplificar nuestro juego y nuestros conceptos básicos. Hemos dado los primeros pasos”.

Hizo autocrítica el defensa blanquiazul, una de las caras nuevas este verano: “Dentro del vestuario se hablan muchas cosas, cómo nos sentimos y cómo vemos las cosas para estar más cerca de ganar que de perder. Hay partidos en los que se puede asumir y será positivo y en otro tendremos que plantearlos de otra manera. En el último partido hubo muchas situaciones que, yo el primero, no supimos resolver. Yo en el segundo gol me podía haber quedado con Cardona, por ejemplo. Lo estamos hablando, lo estamos tratando de corregir. Es como la manta corta, si te tapas la cara, te destapas los pies. Hay que encontrar un equilibrio”.

También tiró algún mantra sobre esquemas de juego y los cambios: "¿Cuánto afecta? Depende del jugador. A mí, en absoluto. El sistema es un punto de partida y luego casi todos son similares, depende de más cosas. Encontrar equilibrio, conocernos mejor y ver cómo somos más poderosos. Pero tener varios sistemas o poder ir cambiándolos en un partido es algo muy rico para el equipo. Estamos en proceso de asentar bases. Quizás hay que hacer las cosas más simples y mejor y en eso estamos trabajado”.

Bustinza empezó de lateral pero pronto pasó al centro de la zaga. No le dio mayor importancia: “El míster nos planteó la importancia de ser polivalentes. En el momento de la lesión de Esteban decide pasarme al centro. Sabía lo que había trabajado Esteban y lo que se necesitaba saber. Sin excusas, cada uno tiene que hacer lo que toca. Es un hándicap que se te lesione un jugador a los diez minutos”.