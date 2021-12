"Nuestra primera vuelta es buena, con 30 puntos sería excelente"

José Alberto López atendió a los medios de comunicación antes del Málaga-Leganés, su última previa antes del parón navideño: "Afrontamos el partido con el objetivo de alcanzar los 30 puntos que sería una excelente primera vuelta, que es buena independientemente de lo que pase. Yo nunca firmo ningún resultado o puntos a priori, pero es una buena cifra. Todo hay que ponerlo todo en contexto, será una buena vuelta con 27, 28 o 30. Queremos estar peleando los más arriba posible".

"Siempre el siguiente partido es el más importante, pero no es una final para nadie. Son tres puntos importantísimos porque venimos de una derrota como locales. Queremos marcharnos de vacaciones muy contentos con 30 puntos pero sabiendo que hay cosas que mejorar", completó el asturiano.

El Málaga atraviesa un bache de resultados, pero José Alberto quiso contextualizar nuevamente: "Son cosas que suceden a lo largo de la temporada. Por medio de esas dos derrotas tuvimos el pase de ronda de la primera eliminatoria. Sabíamos que podían ocurrir. El actual estado de la plantilla por lesiones nos merma, son ocho jugadores de baja de los cuales seis son muy importantes. Estamos muy limitados en rotaciones, pero hay que apretarse los machos para sacar los máximos puntos posibles. El partido del Eibar nos habría gustado ganarlo, pero es el camino a seguir y debe ser un punto de inflexión".

Del Leganés

"Cuentan con dos jugadores de mucho nivel por puesto en su plantilla, por músculo económico son de los mejores de la categoría. Tendremos muchas bajas que hasta después de navidad no vamos a recuperar. Pero con ganas de acabar ya el año aunque enfrente tendremos un equipo con un presupuesto impresionante y una plantilla con jugadores de Primera. Pero miras la clasificación y está con 22 puntos ahí abajo. La Segunda División es muy difícil, hay que estar tranquilos y ser conscientes de lo que tienes. No lo digo yo, lo dice todo el mundo, es una competición muy complicada. La situación del Lega es la muestra. Todos tenemos que dar el máximo".

Lesionados

"Espero y deseo que a la vuelta de Navidad poder contar con Joza, Ramón, que están muy bien. El que nos preocupa un poquito más es el tema de Juande porque es en el sóleo, una zona complicada. Creíamos que iba a ser poca cosa. Hay ciertas zonas que nos invitan a ser más conservadores en la recuperación”, destacó.

La Rosaleda

"Los jugadores están con muchas ganas de volver a jugar aquí de locales. También habrá una buena entrada según me dice el club. Tratar de conseguir que nada nos equivoque. Es una maratón de 42 kilómetros y estamos en el 21. En las carreras de larga distancia a veces se pasa mal pero hay que apretar y mirar hacia delante. Equipo está mentalizado, fuerte y con ganas de sentir La Rosaleda y el aliento de la afición”.

Hicham y Dani Lorenzo

"Los primeros que saben el once son siempre los jugadores y hasta la previa no lo van a conocer. Estoy contento con la evolución de Hicham. Se le nota, que está más alegre, contento y positivo. Cada día que esté ahí es una posibilidad para poder entrar en el once. En Eibar nos da 30 minutos impresionantes, de lo que es Hicham y yo sabía que era. Dani es una posibilidad que tenemos ahí para aprovechar sus características y su buen momento. También es importante la vuelta de Genaro".

Balance de 2021

"Mi 2021 malaguista ha sido una montaña rusa como para todos. Cosas muy buenas y otras a mejorar. Fuera de casa es nuestro debe y donde tenemos que dar un paso adelante. Deseo regularidad, ser equipo competitivo y fiable, que en muchos momentos no lo hemos sido. En lo personal ha sido un año duro porque pasé COVID y estuve ocho días ingresado, fue difícil pero eso pasó y estoy feliz de estar en esta ciudad y este club".

Mercado de fichajes

“Lo que a mí me transmite José María es tranquilidad y que se va a solucionar seguro. José María nunca ha fallado en nada de lo que ha dicho. A partir de ahí hemos tenido conversaciones con Manolo Gaspar con vistas al mercado de enero pero lo que nos ocupa es el partido de mañana y queremos estar pendientes de él. A partir de ahí, tomaremos decisiones pero hagamos lo que hagamos tenemos que acertar”.