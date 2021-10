José Alberto: "No podemos permitir tanto tiro del rival"

El entrenador del Málaga CF, José Alberto López, atendió a los medios de comunicación antes del encuentro ante el Real Zaragoza. Será en La Rosaleda, donde los blanquiazules se sienten más fuertes y protegidos. "Siempre que jugamos con nuestra afición es un extra por la motivación, pero tenemos que mejorar muchas cosas todavía. No permitir tanto tiro del rival, hay que ser más compactos tanto como locales como fuera de casa. Ganando es todo más llevadero. Tres partidos en siete días y toda la plantilla va a ser importante”.

Quiso destacar las virtudes del rival y lo engañoso de su situación: “Muchas veces los entrenadores ponen muchas vendas a lo que pueda pasar, sobre todo en las previas. Pero a ellos sólo les está faltando el acierto, el equipo está hecho para pelear con los mejores, un club con mucha historia como la nuestra. Es un de los equipos que más balón tiene, pases adelante, muchas cosas a tener en cuenta. Nos va a intentar quitar el balón y nos va a exigir un nivel defensivo muy bueno. Aprietan bien, recuperan rápido...".

Ambos conjuntos llegan mucho pero marcan poco: "Adelantarse es importante en Segunda y en todas las categorías. Condiciona mucho a los adversarios o a ti si eres el que recibe primero. Pero no es más ni menos relevante que en otros partidos. Tenemos que hacer unos buenos 95 o 100 minutos para conseguir los tres puntos. El Zaragoza tiene ocho puntos pero podría estar en play off si hubiera tenido más eficacia. Posee velocidad, juego combinativo, una defensa rápida y expeditiva, también mezcla veteranía y juventud. Nos va a exigir concentración y no cometer errores si queremos conseguir puntos”.

Puede parecer que el Málaga es más ofensivo en casa que como visitante, pero José Alberto lo discute: "Los análisis se hacen en torno al resultado final de los partidos. No por jugar con doble pivote más simétrico es un equipo más defensivo, depende de cómo lo acompañes por delante. Se hizo un buen partido en Valladolid y es una de las opciones".

Otro de los pequeños debates que hay alrededor del Málaga tiene que ver con los cambios. José Alberto no siempre usa los cinco y cuenta los motivos: "Si se analiza la competición, hay que ver cuándo se realizan. Normalmente es cuando se va perdiendo, cuando va bien la cosa, no se cambia. Los utilizamos por cansancio o por cambiar el partido de alguna manera… Ahora con cinco cambios los entrenadores podemos ser más intervencionistas pero si el equipo está haciendo las cosas bien, para qué cambiar. Ahora parece que está de moda hacer esos cambios, pero los utilizamos cuando haya que hacerlos".