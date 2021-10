José Alberto: "No puede haber un Málaga local y otro visitante"

José Alberto López, entrenador del Málaga CF, atendió a los medios de comunicación antes de que el equipo partiese rumbo a Valladolid, donde le espera el conjunto pucelano para un partido que no se juega en competición oficial desde 2014. "Jugamos un partido con uno de los rivales a batir, una de las plantillas más importantes de la categoría y lo demuestra con bajas y pese a ello tienen un once con jugadores que serían titulares en otros equipos. Un partido muy difícil", afirmó.

Pero si algo preocupa al entrenador es no lograr que su Málaga sea regular en cualquier lugar: “Lo estamos viendo por la tendencia de los resultados. Con la vuelta del público a los estadios, la tendencia de puntos ha cambiado. Fuera de casa tenemos que ganar, en solidez, consistencia y que sea como el que se ve en La Rosaleda. Preparamos igual los partidos, sólo cambia el escenario".

Lo malo es que esta semana ha tenido menos tiempo para preparar a conciencia el encuentro: “En semanas cortas se trabaja distinto, con más vídeos. Intentamos ser nosotros. No puede haber diferencia entre el Málaga de local y de visitante. Tenemos que jugar de igual manera”.

Luis Muñoz fue operado y será baja el resto del curso, ante el Fuenlabrada los sustitutos cumplieron. "Nos fijamos en los rendimientos y lo que demuestran en el día a día. Tenemos grandísimos profesionales comprometidos con plantilla y club. El éxito de una temporada lo marca el comportamiento y el rendimiento del equipo. Tenemos 25 jugadores comprometidos", insistió en destacar el asturiano.

Luis Muñoz

“He intercambiado algún mensaje con él, no le he llamado para que descanse, lo haré durante la tarde. Bien de ánimo, la intervención dicen que ha ido muy bien y empieza la cuenta atrás. En poco tiempo tendremos a Luis ayudándonos y dentro del campo”

Sekou

“Da igual lo que me parezca, son situaciones contractuales. Extrañas pero están firmadas y esa cláusula estaba y lo sabíamos cuando se firmó en agosto. No pienso mucho en los que no van a estar”.

Chavarría

“Va convocado para el partido de mañana. Excelente noticia para todos. Va dando pasitos por delante. Queda mucho para ver al Pablo que queremos ver pero lleva una buena semana y mañana estará en la convocatoria. Va para reintegrarse más que para tener minutos, pero una vez que viajas, siempre tienes la posibilidad de jugar”.

Jairo

“Estoy muy contento con la plantilla que tenemos. En la posición que actúa hay otros rindiendo muy bien. El otro día le tocó quedarse fuera a Paulino, que venía jugando mucho. Es complicado elegir y entrar. Los rendimientos hablan. Los que están en esa posición lo están haciendo muy bien”.