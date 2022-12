José María Muñoz tiene listo el fichaje de un director general

José María Muñoz atendió a los medios de comunicación y confirmó que cada vez está más cerca el fichaje de un director general para el Málaga CF : "Sigo trabajando en ello. No puedo dar el nombre todavía. Prácticamente es un tema resuelto y confío en que pronto lo pueda decir. A lo mejor es un fichaje de invierno y a lo mejor despistamos un poco (risas). Es la idea”.

“Nunca pensé que iba a estar tres años. Calculaba sobre un año. Si hay un cambio y debo irme, lo haré encantado. Es una medida cautelar, algo excepcional, y en cualquier momento mi cese puede estar acordado por la misma instructora que tenemos ahora. No es algo que me preocupe, yo no vivo de esto, yo vivo de mi despacho”, afirmó.

“Me quedo con el cariño de la gente y sigo viendo el cariño de la afición. Incluso en días de partido que no puedo venir con mi coche recibo el cariño de la gente con la que me encuentro. Al menos la gente que se me acerca me demuestra cariño. Hay decisiones que si fuese yo el CEO del club o el director general con plenas competencias, me volvería a mis accionistas y les diría ‘¿Queremos al Málaga en tres años? Pues hay que poner 25 millones de euros’. Y planificaría una subida a tres años vista. Esa limitación la tengo y es muy clara. Mi primera función, desde que entré en el cargo, es ser lo más conservador posible y hay que tomar decisiones dentro de ese conservadurismo. Por ejemplo, una ampliación de capital en este momento es inviable porque no es necesaria para el club”, continuó.