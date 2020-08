José Rodríguez fue claro en su intención de seguir en el club tras volver a enfundarse la blanquiazul. El mediocentro reconoce que desde el club le transmiten que "va a ser un proyecto en el que me consideran muy importante y es lo que yo quiero, también sentirme importante. Si no lo sintiera así no me quedaría".

El jugador es uno de los que se muestra predispuesto a rebajarse el sueldo para adaptarse a la nueva realidad de la entidad y formar parte de la plantilla esta temporada, pese al varapalo de la pasada campaña. Su salario está por encima de las pautas que ha marcado el administrador judicial pero José Rodríguez apuesta por el Málaga y pretende alcanzar un acuerdo. Existe la predisposición.

Pese a firmar con el Málaga en el verano de 2019, José Rodríguez llevaba sin ponerse la elástica blanquiazul en un parido de fútbol desde el 1 de abril de 2017, con el equipo aún en Primera, en un choque ante el Atlético de Madrid que perderían en La Rosaleda. Más de tres años después, el alicantino dispuso de 45 minutos con el equipo durante la segunda mitad.

"Estoy muy feliz, era lo que quería, ponerme la camiseta por segunda vez. Agradecido a todo el mundo por el apoyo que me están dando, que quieren que me quede aquí. Yo lo que quiero es jugar. Hoy ha sido un día muy bonito para mí pero es verdad que estoy muerto. Faltando 20 minutos estaba muy cansado", reconocía sincero el centrocampista.

Por último, apostaba por los avances deportivos que se darán durante el stage en Alhaurín: "Es verdad que somos muchos nuevos. Tenemos que adaptarnos. Esta concentración, para conocernos todos, nos va a venir muy bien. Ya tenemos que empezar a competir porque LaLiga está a la vuelta de la esquina".