Josua Mejías vuelve al grupo tras la fiesta de Nochevieja

"Josua no ha venido a Albacete, pero es uno de los nuestros y tenemos que meterlo en el grupo para que nos ayude", decía Sergio Pellicer tras el partido en Albacete. Tras dos días apartado de la disciplina del equipo por su irresponsable actitud acudiendo a una fiesta de Nochevieja el pasado jueves que publicitó a través de las redes sociales, sin distancias de seguridad y mascarillas, el jugador ha vuelto al redil de Pellicer después de pasar las preceptivas PCR, que dieron un resultado negativo. Aunque no ha pasado un tiempo largo desde el hipotético contacto que hubiera podido tener ese día, se ha dado el visto bueno.

Aunque se le impondrá una multa importante acorde a la falta que cometió, la necesidad deportiva acucia. Después de que el jugador pidiera perdón al entrenador y a sus compañeros por su actitud, se aguardó al resultado negativo de las PCR, la última realizada este lunes por la mañana, para que regresara a los entrenamientos para preparar el doble duelo de esta semana ante el Oviedo, este miércoles en Copa y el domingo en Liga. A Albacete viajaron 13 profesionales, aunque finalmente sólo 12 entraron en la lista porque Yanis no recibió la cautelar y tampoco podrá estar en el choque copero por la roja ante el Cartagena.

"Yo he hablado con él cara a cara. Tenemos que tener una responsabilidad muy alta con todo lo que está viviendo la sociedad. Un futbolista es profesional, eso no se puede romper, ha quebrantado una de las patas", decía el sábado Pellicer sobre el zaguero venezolano. Ya el domingo dejaba caer su vuelta si había OK sanitario.

Como otras buenas noticias se registraron las vueltas de Chavarría, Jozabed e Hicham al trabajo, aunque de manera parcial. Los dos primeros son profesionales y aliviarían la rotación y las combinaciones, pero habrá que aguardar a cuál es la decisión de Pellicer y las indicaciones de los servicios médicos más las sensaciones de los propios futbolistas. "Después de una inactividad es complicado poner a jugadores que puedan jugar 90 minutos", decía también el técnico sobre el regreso de los lesionados: "A ver si empezamos con tres o cuatro jugadores de ficha filial, tenemos que decidir. Habrá jugadores que tendrán que jugar Copa y Liga porque el número está ahí y no hay varita mágica, no se puede rotar más. Intentaremos competir, nos ilusiona el partido de Copa y lo mejor sería que no hubiera ningún tipo de lesión. Le pido a los Reyes que no se lesione ningún futbolista". En cuanto a canteranos, fueron novedad en la sesión tanto Murillo como Eu.

En principio, Alexander González, último fichaje por la lesión de Calero, también debe estar disponible una vez se ha abierto el mercado este lunes. Con Josua serían 14. Quedaría el sancionado Yanis más Chavarría, Jozabed y Matos, convalecientes o en proceso de recuperación, los dos primeros ya saltando al césped y con opciones de regresar esta semana. Con la situación de 18 fichas cualquier jugador profesional tiene una importancia capital para las rotaciones y no rebasas el número de no profesionales en el campo. Ya ha estado en el alambre algún partido el Málaga, caso del día del Cartagena. Pero es lo que toca, con soluciones como la de meter a un portero como hombre de campo en caso de extrema necesidad.