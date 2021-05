Juan Soriano: "A este equipo lo daba todo el mundo por muerto"

La portería del Málaga ha encontrado una estabilidad pese a que Pellicer ha insistido en las rotaciones entre Juan Soriano y Dani Barrio. El sevillano, el último en jugar, respondió con una actuación muy buena ante el Mallorca, con un par de atajadas de máximo nivel en la categoría. Tener a los dos enchufados ha surtido al técnico castellonense.

“Este punto nos hizo llegar a la cifra de los 50. Veníamos de dos derrotas consecutivas e hicimos un gran partido. El Mallorca venía por el ascenso, querían ganar, y conseguimos un punto que es un gran paso para nosotros", decía el de Benacazón después de un empate ante un equipo que la temporada próxima jugará en Primera.

“Con una plantilla tan corta, un equipo que se hizo tarde, con todos los problemas que ha habido… A este equipo lo daba todo el mundo por muerto, pero se ha hecho un gran trabajo por parte de todos. Faltando cuatro jornadas tener 50 puntos es digno de alabar y creo que es un trabajo grandísimo el que hemos hecho. Quedan doce puntos en juego y vamos a ir a conseguirlos todos", insistían Soriano, que no cree que haya conformismo en la plantilla: “Ahora vamos a intentar conseguir los tres puntos en cada partido. Veníamos de dos derrotas, siempre entran las dudas, pero creo que no. Vamos a ir a Oviedo a por los tres puntos, a certificar matemáticamente la salvación y, por qué no, a conseguir todos los puntos posibles para intentar quedar lo más arriba”.