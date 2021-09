Juande: "Se nos están yendo los partidos en pequeñas situaciones"

Juande Rivas fue protagonista este jueves en la sala de prensa de La Rosaleda para repasar la actualidad blanquiazul y cómo afronta el equipo el próximo envite ante el Fuenlabrada, así como sus sensaciones particulares. "Se nos están yendo los partidos en pequeñas situaciones", decía sobre las últimas derrotas, pero consciente de que "la línea en la que estamos es la buena, los resultados irán llegando con el trabajo que estamos realizando; estamos mostrando buen juego, mucha unión y sacrificio en todos los partidos".

"Creo que el equipo ha rendido bastante bien durante todas las jornadas, fuera de casa nos ha costado puntuar. Pero son circunstancias de la temporada, con la afición de los equipos rivales es complicado pero en casa nos estamos haciendo fuertes. Lo que tenemos que hacer es mantener esa línea en casa y fuera puntuar más. La línea está siendo buena de trabajo y el equipo está demostrando que puede competir con cualquier equipo", enfatizaba el central cordobés, que ve prioritario recuperar la senda del triunfo: "Siempre tenemos ganas de jugar, más en casa, después de la dos derrotas queremos darle la vuelta a la situación y conseguir una victoria cuanto antes. Hay que tener tranquilidad, estamos en el comienzo, pero vamos a ir a por la victoria para poder entrar en dinámica positiva".

Sobre la vuelta del público a La Rosaleda en su totalidad, Juande muestra su satisfacción: "Este año estamos muy contentos y agradecidos al público. Nos demuestran su apoyo y aliento durante todos los minutos. Se está notando. Los partidos en casa estamos puntuando y haciendo un gran trabajo siempre suma mucho que la afición esté con nosotros y apoyando como siempre hace".

"Estoy bastante cómodo con el juego y los compañeros, hay mucha unión en el grupo. Tanto dentro del campo como fuera los compañeros son increíbles. Personalmente se puede mejorar como siempre, siempre hay margen de mejora. Intentaremos seguir entrenando lo mejor posible para que los días de partidos vayan bien. Como se entrena, se juega. Vamos a intentar mejorar para llegar al partido en las mejores condiciones", decía de cara a este duelo ante el Fuenlabrada, al que define así: "Lo afrontamos con mucha ilusión, después de dos derrotas consecutivas queremos puntuar en casa con nuestra afición. Será un partido complicado como todos. Es un equipo rocoso y duro como ha demostrado estos últimos años, este año sigue igual, es muy complicado de ganar. Intentaremos mantener ese ADN, esa presión, ambición y ganas para darle esa alegría a la afición y volver a la senda de la victoria".

Juande recordó también lo contento que está en el club y su reciente renovación hasta 2024 con el Málaga, donde se ve mucho tiempo: "Si es verdad que estoy muy contento con el club, me lo ha dado todo, estoy muy contento por cómo está saliendo todo. Por ese aspecto ojalá sean muchos años los que pueda estar aquí. Estando a gusto el rendimiento siempre va a ser mejor".

Tocó otros temas:

Presión al rival

"Creo que tiene que ser una cualidad del equipo la presión tras pérdida. Durante muchas fases del partido lo conseguimos, esa capacidad para robar en campo contrario. Creo que es algo innegociable, el sacrificio a la hora de defender. Cuanto más arriba defendamos mejor para todos, tendremos menos peligro de que el rival se acerca a nuestra portería".

Mensaje para los canteranos

"El principal consejo es la paciencia. La cabeza puede afectar, estar un día en el primer equipo y al otro al filial. Hay que ser constantes, trabajar día a día, y cuando te den la oportunidad aprovechar al máximo. Si se trabaja las oportunidades se conseguirán, si se logra mantener el nivel y el rendimiento, no tener pajaritos en la cabeza y creer que lo tienes todo hecho. Las carreras son a largo plazo y debes ser constante".

Partido en Ponferrada

"El de la Ponferradina fue un mal partido del equipo, no salieron las cosas. La temporada es muy larga y hay que aprender de los errores. Nos tiene que servir para tirar hacia adelante. Se demostró en Gijón que aunque el resultado fue negativo el trabajo del equipo fue innegociable".

Su acción del penalti

"Fue una acción en la que se cayó encima mía, creía que fue falta. Algunos compañeros y yo escuchamos un silbato. La inercia, que creí que era falta y oír un silbido, me llevó a coger el balón para sacar la falta. Una situación que me sirve para aprender para no hacerlo más. Me sirve para aprender y seguir hacia adelante. El camino es largo".