Víctor Gómez, convocado con España sub 21

El malaguista Víctor Gómez está entre los 23 citados por Luis de la Fuente para los próximos compromisos de la Selección Española sub 21. El lateral diestro, a préstamo por el Espanyol este curso, forma parte de la nueva convocatoria del seleccionador, la que supone una revolución y cambio generacional de cara a esta nueva temporada.

Experiencia más que gratificante para Víctor Gómez que aportará su granito de arena para dos partidos de la fase de clasificación del campeonato de Europa sub 21 que disputan en el Estadio de la Cartuja ante Eslovaquia, el próximo 8 de octubre a las 20:45 horas, y ante Irlanda del Norte, el 12 de octubre a la misma hora. Se perderá con el Málaga CF seguro el encuentro ante el Real Valladolid del próximo viernes 8.

En su puesto competirá por minutos con Sergio Carreira, actual lateral diestro del Mirandés a préstamos por el Celta de Vigo. Un caso muy similar al del propio Víctor. No es la primera vez que Víctor Gómez viste los colores de España. El lateral ya es habitual en las categorías inferiores y suma convocatorias con la sub 17, con la que jugó seis partidos, y con la sub 19, con la que fue titular y se proclamó campeón de Europa en el Europeo de 2019 en Armenia.

Víctor es el primer citado blanquiazul para la sub 21 de España tras dos años. El último que gozó de la llamada de La Rojita fue Pau Torres, que fue titular en la victoria por 3-0 ante Austria en marzo de 2019. Vistiendo la blanquiazul, Pablo Fornals también contó con citaciones con la sub 21 en marzo de 2016 (1-0 ante Noruega) y debutó con la absoluta dos meses más tarde en un España-Bosnia. Sandro Ramírez también fue citado aquel año para el Europeo sub 21, donde cayó en la final con Alemania (1-0) tras jugar cuatro partidos.