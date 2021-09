Juande: "Los resultados van a ir llegando con esta manera de jugar"

Juande Rivas, autor del gol del Málaga, que ponía momentáneamente el 0-1 en el marcador, habló tras el partido en las cámaras de #Vamos. "La expulsión nos ha condicionado, el gol nos ha dado más vida y más ganas de pelear. Ante un gran equipo hemos hecho gran trabajo, pero es muy complicado aguantar 90 minutos con uno menos. Me ha pillado desde atrás y no he podido verla, si el árbitro ha decidido eso y el VAR no ha avisado supongo que habrá sido justa. Muy buena imagen con uno menos, los resultados van a ir llegando con esta manera de jugar, seguro", decía el central cordobés.

Gaspar, autor del gol de la victoria gijonesa, decía que "jugar contra 10 supone que no hay que confiarse, tener paciencia, que las ocasiones llegan. Tuvimos suerte de dar con los dos goles. Siempre se nota el empuje de El Molinón, ha sido clave para ganar", cerraba.