Hicham acudirá a un especialista para buscar solución a sus reiteradas lesiones

Hicham Boussefiane acudirá en las próximas semanas a un centro especial para lograr encontrar una solución a sus constantes problemas musculares que derivan en lesiones que le tienen apartado de la normalidad de los entrenamientos del Málaga CF. Manolo Gaspar confirmó en Área Malaguista que es una decisión tomada por el propio futbolista y que será él el que sufragará el coste del especialista al que acudirá. Hasta el momento, todas las pruebas y planes específicos que se han llevado acabo con él no han funcionado.

El caso de Hicham es uno de los más delicados de llevar en el Málaga CF. Desde su explosión hace dos temporadas, en la 19/20, todo lo que ha venido después ha estado marcado por sus lesiones. Los problemas musculares del marroquí han sido constantes durante todo este tiempo. Este verano, cuando comenzó a aparecer en los amistosos de pretemporada, se presagiaba el fin de esa tediosa constante pero volvieron las molestias, su paso a la enfermería y entrenamientos en solitario.

Antes de esta última nueva lesión, otra muscular en su cuádriceps derecho, desde el club se inició un plan específico especial para Hicham con el que buscaban que ganara masa muscular para reforzar y proteger su cuerpo. Fue entonces, cuando estaba a punto de volver a una convocatoria y se encontraba bien, cuando recayó.

"Hemos hecho todo tipo de estudios, todo lo que se puede hacer. Hay que dejarle su espacio. Ahora parece que no tiene algo importante, pero vuelve a no sentirse bien. Necesitamos que esa cabeza se encuentre bien, liberada. Estamos buscando todas las cosas que están en nuestras manos, él también, pero no está siendo fácil", expresaba Manolo sobre el marroquí, que espera que evolucione bien y descarta hablar ya de su renovación (acaba en 2022) para no descentrarle: "Él ahora va a acudir a un centro especial. Él se lo va a pagar de su bolsillo. Y vamos a ver si podemos entre todos ver qué pasa ahí. Es pronto para hablar de su renovación. Como está ahora, comenzar una conversación creo que no le va a facilitar nada".

El director deportivo blanquiazul descarta que lo que le sucede sea algo mental y que no entiende sus problemas dado su "físico privilegiado", lo han probado todo: "Si fuera algo mental, encontraríamos la solución con un especialista. Puede ser un poco de todo. Después de pasar el covid no ha levantado cabeza. Se le han corregido muchas cosas y hábitos. Se le han hecho muchos estudios, de pisadas, de esfuerzo, de compensaciones... Al final no encuentra ese nivel. En los entrenamientos el míster está teniendo mucho tacto. Le hemos tenido que ir frenando. Todo está controlado. Tiene un físico privilegiado, por eso nos sorprende. Se escapa un poco de todos".

"Sufro por él. No puede ser feliz. Engancha una tras otra", destaca Gaspar, que tiene fe en él: "Si encuentra una regularidad no sentaremos a hablar, porque nota el cariño del club, que le quiere ayudar en todo momento, estamos teniendo mucha paciencia".