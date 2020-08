"Somos Viento y Marea", el nuevo eslogan del Málaga CF

El Málaga continúa apelando a los sentimientos de sus aficionados con los elementos que tiene a su alcance. Al margen de las medidas que se han ido anunciando, a principios de semana la entidad compartió un emotivo vídeo adornado por la voz de Antonio Banderas. Por las circunstancias actuales, la campaña de abonos no se puede poner en marcha, pero el club intenta generar un clima de unidad. Ahora tira de un eslogan potente como "Somos Viento y Marea".

Así se expresaba el club en su comunicado para explicar el concepto de su nuevo lema: "Estos elementos son catalogados como adversarios a los que hay que derrotar. Luchar contra viento y marea supone, en el argot popular, afrontar los problemas con gallardía y no renunciar independientemente de las condiciones externas. El viento y la marea simbolizan todos los obstáculos que la vida nos pone en el camino. El viento y la marea son nuestros propios miedos, nuestros mayores temores, nuestros peores enemigos".

"Sin embargo, nosotros consideramos que, como todo en la vida, el concepto del viento y marea depende del prisma con el que miremos. Los malaguistas estamos acostumbrados a superar adversidades y no jactarnos de ello. No nos regodeamos en el sufrimiento para ganar notoriedad. No rehuimos de la tormenta. No somos enemigos de nuestras dificultades. Sabemos que el viento en contra y la marea sin control sacan de nosotros nuestra verdadera fuerza. Nos muestran quiénes somos realmente. No nos enfrentamos en una batalla, más bien nos impulsamos con ellos. Y así, convertimos la tormenta de nuestro propio pasado en un presente en calma y abordamos el futuro con timón firme. Llevamos los sueños en un cascarón colmado de ilusiones con el viento y la marea blanquiazul a favor. No, no luchamos contra viento y marea, porque somos Viento y Marea", cerró el texto.