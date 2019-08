Juankar fue uno de los jugadores titulares del Málaga en el tercer partido de la pretemporada. Tras el encuentro pasó por zona mixta. Se retiró al descanso tocado, pero el propio jugador le quitó importancia, señalando que fue un simple pisotón en el dedo gordo de un pie. Doloroso, pero sin consecuencias.

“Seguimos cogiendo sensaciones. La primera parte fue muy buena, con control de balón nuestro, pero en la segunda se notó la acumulación de días trabajando mañana y tarde. Se nota, pero nos quedamos con las buenas sensaciones de la primera parte y parte de la segunda parte. Tenemos que acabar bien las jugadas que tanto cuesta generar, falta el gol. Pero en pretemporada importan más las sensaciones que los resultados”, decía el zurdo madrileño.

“Con ganas, los canteranos siempre suben así. Aquí estamos los más viejos para ayudarles. Intentamos ayudarles para que estén como en casa”, decía cuando era cuestionado por el papel de los jóvenes y se refería a la adaptapciópn de Okazaki: “Tiene sus pinitos de español. Somos un grupo magnífico y hay buen rollo dentro y no es difícil adaptarse”.

“Estamos muy cansados, pero es lo que hay. Ha sido una pretemporada corta porque nos hemos incorporado tarde. No vale quejarse, no hay excusas. Nos vale para empezar al 100%. El tiempo pasa rápido y el inicio de la Liga está ahí”, decía sobre la pretemporada, al tiempo que valoraba su estado: “Ya en los partidos que jugué a final de temporada pasada bien, quitando las molestias en el abuductor. Me encuentro perfectamente y espero seguir cogiendo la chispa y no perder la velocidad”.