Juankar: "Mi puerta siempre estará abierta para el Málaga CF"

Los ex nunca olvidan Málaga. Es el caso de Juankar, que en unos días estará de visita por la Costa del Sol que tanto añora a pesar de que no le ha costado mucho adaptarse a una capital como Atenas. Soñando en voz alta, se sigue dejando querer por el club de La Rosaleda, donde asegura haber sido feliz como en ningún otro lugar.

"Me queda un año más allí en el PAO y veremos lo que pasa. El club está contento conmigo y yo también. De España hay cosas. René (Ramos), mi agente, me ha dicho que hay cosas, pero estamos tranquilos. Mi puerta siempre está abierta para el Málaga. Los cinco mejores año de mi vida con sus cosas malas y sus cosas muy buenas. Le debo mucho al club y a la gente. Yo estaría encantado”, aseguró en SER Málaga, donde emuló una posible llamada de Manolo: “Le pondría las opciones y las posibilidades que hay. Me queda un año allí pero todo sería verlo. Con Manolo hablo desde la amistad. De momento no ha habido nada en plano deportivo. Pero aquí estoy para lo que pueda ayudar al Málaga”.

El veloz zurdo no ha dejado de seguir a su ex equipo: "He visto todos los partidos, incluso he hablado mucho con Pelli y con mucha gente de allí. Han hecho un temporadón. Se han tenido que adaptar a un límite salarial bastante corto y han hecho todos un trabajo espectacular. Desde los directivos a los técnicos y los jugadores”.

“Rahmani ha estado muy bien, me ha sorprendido bastante. Ir a Málaga, no es una plaza fácil para demostrar lo que cada uno puede hacer. Pelli ha conseguido algo complicado y es que cada jugador que ponía, rendía. Ha hecho muchos cambios a la hora de jugar los partido y cada jugador que entraba lo hacía bien”, sentenció.