BlueBay esquiva la vía abierta por el administrador con la póliza de crédito

El director general de BlueBay, Gonzalo Hervás, pasó por los micrófonos de SER Málaga y confirmó que la hotelera no ha hecho ningún movimiento reciente, con lo que ha esquivado la vía abierta por el administrador judicial del Málaga, que recibió la aprobación de la jueza Ruiz González para una póliza de crédito por valor de 8,6 millones de euros. Al contrario, la postura continua siendo la misma, una oposición total y absoluta.

"El martes terminaba esa opción a las una y media. A BlueBay se le solicitó opinión como a todas las partes que están en el procedimiento. En este caso, al contrario que con el préstamo que se solicitó a LaLiga, creemos que la información que se ha aportado para solicitar un préstamo de este importe que no es baladí, no era suficiente. Pedimos un complemento de información y no se ha suministrado esa información. Entendimos que el primer punto no se cumplimentó debidamente, y es el procedimiento en el juzgado. Y, en segundo lugar, BlueBay también ha opinado que en este momento en el club no procede una operación de endeudamiento sino una operación de ampliación de capital porque eso es lo que va a reforzar el balance, los recursos, los fondos propios de la sociedad y que le permita afrontar el futuro inmediato con más solidez. Recuerdo que una ampliación de capital la sociedad no tiene que devolverla, un préstamo sí. Y otra cosa que se ha comentado, las características de la operación, que son bastante indeterminadas. Lanzar una operación con vencimiento de un año con ocho millones, pues creo que estaremos de acuerdo en que el Málaga no está en capacidad de devolver esa operación. A nosotros nos preocupe y emitimos una opinión desfavorable. No es nuestro papel entrar en esa transacción, en esa operación”, argumentó Hervás.

“Insistiremos en que la vía es la ampliación de capital y que los recursos están a disposición por dicha vía. Podría darse un proceso paralelo para la ampliación de capital para que cuando se resuelva el caso esté ahí el socio definitivo. Ganas ese tiempo. A partir de ahí como en cualquier sociedad tiene su formalización. Que no lo pinten como un tema tan complejo. Es bastante más ordinario y sencillo de lo que se está queriendo hacer ver", añadió, si bien en el auto de la jueza respecto a este asunto dejó claro que ahora mismo la solución del Málaga no pasa por donde dice BlueBay.

Sobre el desenlace del juicio que mantienen BlueBay y Al-Thani, en las próximas semanas se espera sentencia firme. La hotelera se mostró optimista: "Creemos que la sentencia está muy bien fundamentada y argumentada, que los hechos son los que fueron y que es una realidad legítima que Al-Thani rompió a través de sus actuaciones ilícitas. Ahora entendemos que lo normal es que nos confirmen la misma sentencia. El porcentaje de las sentencias revocadas es bastante menor. No me atrevo a ir más allá que esto. Lo normal sería que se confirme, lo anormal, es que vaya para atrás. Al-Thani ha metido tres recursos de apelación diferentes, con distintas argumentaciones, textos, etcétera. A la altura de hoy, ninguno de esos tres despachos le sigue representando. Así que no sé. La incoherencia de siempre. Nada diferente a los juicios anteriores. Ni siquiera ha estado en línea con sus abogados anteriores, que ya no es ninguno. Ahora mismo el foco está en la reacción de BlueBay en cuanto a lo del endeudamiento pero yo creo que una sociedad gana muchísimo más cuando se le aportan recursos propios por los accionistas. No perdamos de vista que ya se ha endeudado en cinco millones y ahora va a por ocho. Ya empiezan a ser números preocupantes”.

Cuando el administrador se puso a rascar en las paredes de Martiricos, encontró muchas situaciones que no le cuadraban en absoluto. Una de ellas tiene que ver con un antiguo contrato de publicidad con BlueBay como protagonista del año 2013. El administrador considera que hay unas cantidades no satisfechas. Hervás vuelve al polo opuesto pero no sabe decir qué sucederá: "El administrador nos dio un requerimiento notarial para explicar ese punto y se le explicó a través del mismo notario y se han dado todas las explicaciones que se han tenido que dar. A partir de ahí el administrador tiene que determinar si es suficiente o cree que no. Jamás nos ha llamado con respecto a este punto. Tiene mi teléfono y en un momento estoy con él. Se ha preguntado de manera formal y se ha respondido de la misma manera. ¿Qué puede hacer? Si cree que todavía BlueBay tiene una deuda con el club, que ya digo yo que no, pues tendrá que reclamar por la vía mercantil y nosotros defender la posición contraria”.

"Ese contrato se firmó, esos pagarés se entregaron y ese contrato se anuló. Esos pagarés tienen una serie de formalidades, no se han presentado nunca en cobro. Es un tema que nos gustaría que hubiera la voluntad de aclararlo por parte del administrador", matizó.

Sobre RedBird Capital Partners

“Fantástico. Ha habido visitas por parte de muchas empresas y fondos de inversión, de España y de fuera. RedBird es un fondo más y ha dado un paso. Ya no tengo más información sobre qué posición ha tomado o si ha entrado en esta operación nueva”, sostuvo Hervás.