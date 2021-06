El Málaga CF lanza la campaña de abonos 2021/2022

El Málaga CF lanzó su campaña de abonos para la temporada 2021/2022, con la que espera seducir a los malaguistas de que escojan algunas de las fórmulas presentadas por la entidad, que atendiendo al marco actual derivado de la pandemia tira de ingenio para presentar opciones que puedan resultar atractivas a los seguidores blanquiazules.

"Nos encontramos en un momento crucial. La normalidad regresa a nuestras vidas de forma paulatina, con precaución, pero para quedarse. Los tiempos son difíciles de prever, pero lo que es seguro es que vamos en la dirección correcta. Si todo sale bien, pronto te tendremos de nuevo con nosotros en La Rosaleda. Para ello, hemos elaborado un plan con diferentes fases, atendiendo a los posibles escenarios en los que nos podríamos encontrar al comienzo del curso 21/22. Estos criterios tienen como principal objetivo proteger tu salud y cumplir rigurosamente con las normativas vigentes", decía el Málaga en su comunicado oficial.

No cabe duda de que necesita los máximos apoyos posibles el club de Martiricos, inmerso en una severa crisis económica que está llevando al administrador a tomar decisiones delicadas como la reciente póliza de crédito. Los ingresos por abonos y ventas de entradas son un factor esencial para la viabilidad del Málaga, que cuenta con ingresos muy limitados en otros campos y necesita de sus fieles.

La cuestión es que no está claro del todo cómo va a ser el regreso a los estadios. Se espera que no sean completamente a puerta cerrada como este último curso. Se espera que al menos se pueda hacer uso del 50% del aforo del estadio, que teniendo en cuenta las dimensiones de La Rosaleda no sería un asunto menor.

Distintos escenarios planteados por el club

Apertura con limitación de aforo actual en determinadas CCAA

En este caso, la venta de entradas se hará teniendo en cuenta los privilegios de los +Viento&Marea, Patronos y los Fieles Malaguistas. Se habilitarán listas de espera en el caso de ser necesario y se repartirán los accesos en los primeros encuentros. No se pondrá a la venta el Abono de Temporada, pero sí el abono dinámico, nuestro Deseo Malaguista que en breve conocerás.

Apertura del 50% del aforo (15.000 personas)

Aún no se habilitaría el Abono de Temporada, pero se ofrecerá un mayor número de accesos y Abonos Dinámicos (Deseo Malaguista), los necesarios para garantizar la disponibilidad del graderío.

Apertura completa, normalidad absoluta

Regresará el Abono de Temporada, nuestro Genio Malaguista, pero también mantendremos el Abono Dinámico. Se compensarán los accesos a los afectados/as que optaron por esa opción al final de la campaña 19/20, tal y como prometimos.

Nuevos formatos lanzados por el club:

Fiel Malaguista

Abandona el concepto de abono como vía de vinculación al club. El Fiel Malaguista revoluciona esta relación, haciéndola más permanente y orgánica. Permite, entre otras cosas, que se mantenga el número y antigüedad (o crear uno en caso de nueva alta), independientemente de si va a ocupar una localidad o no. Una unión no perecedera que continúa al acabar la campaña regular y que la distancia no puede minar. Como Fiel Malaguista puedes acudir al estadio o no, pero disfrutarás de todas las ventajas que se le atribuyen a un abonado, aunque vivas a miles de kilómetros de aquí.

Esta fórmula está disponible para público general con un precio de 2,9€ al mes, 15,9€ cada seis meses o 29€ al año. Para el sector infantil -hasta las 12 años- por 2,5€ al mes, 13,9€ cada seis meses o 25€ al año.

Para recién nacidos contamos con la posibilidad de por 1,9€ al mes, 10,5€ cada seis meses o 19€ en su primer año de vida, hacerle fiel malaguista sin opción a asiento. Para darles la bienvenida, nuestros bebés malaguistas recibirán un pack blanquiazul.

De este modo, si eres Fiel Malaguistas tendrás preferencia de compra de accesos en el caso de una apertura parcial del estadio.

Cuando el Abono de Temporada esté disponible, si quieres adquirirlo deberás estar dado de alta previamente en el Fiel Malaguista, es una condición obligatoria. No te preocupes, este proceso no supondrá un incremento en el precio final, ya que ajustaremos las tarifas para que no notes diferencia en este aspecto.

Para premiar a todos los +Viento y Marea su apoyo incondicional durante la pasada temporada el Club les regala su primer año de Fiel Malaguista. Si es tu caso, ¡enhorabuena! Ya eres Fiel Malaguista y podrás disfrutar de todos los privilegios.

Abono dinámico ‘Deseo Malaguista’

Este producto nace como solución para el aforo limitado, pero ha llegado para quedarse. Este ‘Bono’ te permite pedir un deseo. ¿Que en tu deseo hay seis, ocho, diez o veintiún accesos? Perfecto, ¡concedido! Atención con este concepto, puesto que lo que vas a comprar son ACCESOS que podrás utilizar tú solo/a en varios encuentros o con diferentes acompañantes en el mismo partido. Algo parecido a un bono-metro. Tu bono de deseos.

Este abono no está vinculado a una localidad, sino a una grada. Compras, por ejemplo, un abono dinámico de Preferencia y siempre te ubicarás en esta zona. Sin embargo, tu asiento dependerá de la disponibilidad y del número de acompañantes con los que vengas.

El Deseo Malaguista tiene varias peculiaridades. Para su uso y disfrute, será necesario que reserves tu sitio, puesto que eliges a qué partidos vas a acudir y nosotros no podemos adivinar tus intenciones. Si no avisas, puedes encontrarte con que no quede aforo disponible en tu zona. Igualmente, no lo dejes todo para el final o podrías perder alguno de los partidos adquiridos.

Malaguistas x Naturaleza

Adiós al plástico. El compromiso del Club con nuestro planeta es una realidad gracias a la campaña iniciada este mismo 2021. Por esta razón, se apuesta por el acceso digital, ya sea de Abono de Temporada (Genio Malaguista), dinámico (Deseo Malaguista) o entrada individual. Nuestra APP, referente en el fútbol profesional, será tu wallet con la que podrás acceder a La Rosaleda o acreditarte para los descuentos y ventajas.

No te preocupes, si eres un romántico/a que quiere tener su abono físico de toda la vida, podrás conseguirlo con un pequeño recargo.