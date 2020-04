Keidi Bare y el coronavirus: "No quiero jugar mientras haya gente muriéndose"

Keidi Bare, jugador del Málaga, tiene más que claras sus prioridades en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus COVID-19. “Primero se tiene que ir esta cosa, yo no quiero jugar mientras haya gente en el hospital o gente que se está muriendo. No es normal que mientras unos mueren otros jueguen al fútbol. Cuando esto se acabe ya veremos lo que va a pasar. No puedo jugar viendo que hay personas enfermas muriendo”, aseguró en una entrevista en SportDirect Radio.

“Con el míster hablo casi siempre, nos llamamos uno a otro para ver qué tal nos van las cosas. Con los compañeros igual”, contó el albanés, que no sabe nada de una posible readaptación de salarios: “No hemos hablado, no me ha llamado nadie. No tengo nada que decir en esto”.

“Es dura porque la situación del club y estas cosas, pero todos los jugadores dieron el 100% en el campo. En ese sentido estoy muy tranquilo. Yo me siento muy bien, tranquilo porque ya ha pasado mi lesión, me siento con confianza y deseando volver a jugar un partido o volver a entrenar en un campo grande”, dijo acerca de su temporada a nivel individual, añadiendo: “Nunca me pongo límites de poder llegar a algún sitio y parar, siempre quiero ir a más. Esto es entrenando. No puedo decir ‘ya está, se ha acabado mi fútbol y he hecho esto’. Voy a crecer y voy a ir a más, eso lo tengo muy claro”.

Cumple con sus labores profesionales, pero también hay hueco para el ocio: “Luego juego con mis padres, llamo a mis amigos, que con ellos hablo todo el rato y a veces leo un libro. Así se va el tiempo, no puedo hacer nada interesante. No he jugado nunca a la Play, no me gusta. Me gustan las series y las pelis”.