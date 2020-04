El alcalde, al jeque Al-Thani: "No le presté atención, estoy en otras cosas"

Francisco de la Torre no entra al trapo cuando le reta el jeque Abdullah Al-Thani, algo que sucede cada cierto tiempo. El catarí se quiso disfrazar de experto en geopolítica y de paso atizó una vez más al alcalde en su tribuna de Twitter el último día de marzo. El edil estuvo en los micrófonos de Radio Marca Málaga y, al ser preguntado por esta cuestión, tuvo una salida elegante: "No le presté atención, estoy en otras cosas". Efectivamente, centrado en la compleja situación derivada de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Tiró de elegancia respondiendo sin responder pero dejando dos mensajes dirigidos al jeque. La primera pulla llegó con ese "no le presté atención, estoy en otras cosas". Pero no se quedó ahí y añadió: "Sí me gustaría señalar, y que sirva de contrapunto a la cuestión anterior, que me quedo con el rigor y seriedad del administrador, José María Muñoz. Espero por el bien de todos que se reconduzca situación del club".

El alcalde reveló una conversación con el administrador: "Ayer hablé con José María por el tema de la camiseta solidaria. Hay que felicitar a la afición por la respuesta, 2.000 creo que son ya las que se han vendido y el número seguirá creciendo. Es un camino formidable. Los malaguistas demuestran que son solidarios con lo que está pasando en esta crisis".