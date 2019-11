Keidi Bare desmiente a Rafa Gil

El pasado lunes, Rafa Gil aseguró que el fichaje de Keidi Bare es mérito suyo, no de Caminero. Ayer, el centrocampista albanés desmontó la teoría del ya ex director de La Academia. “La verdad es que ni lo he escuchado. A mí el único que me llamó fue Caminero, que me conocía muy bien del Atlético. Luego aquí ya hablé con Rafa. Pero Caminero fue el primero, que era a quien yo conocía”, aseguró el centrocampista albanés en COPE Málaga.

El futbolista, que llegó en principio para el filial, alaba a la cantera del Málaga: “Cuando hay estos problemas hay que mirar a la cantera. Los chavales nos están dando muchísimo y lo están haciendo todo muy bien. Espero que sigan así”.

Bare también lo hizo y está haciendo bien, por eso puede ser uno de los que salga en el mercado invernal. “No me da miedo mi futuro. Siempre lo he dicho y lo voy a decir. Si el club necesita que yo me vaya, pues no puedo hacer nada. Aunque a mí me gustaría estar aquí en Málaga porque me siento como en mi casa. No me quiero ir, me siento bien con el club, los compañeros y la ciudad”, comentó acerca de su continuidad, añadiendo: “A día de hoy no tengo nada. Lo más importante para mí es el Málaga”.