El Málaga trabaja paralelamente en distintas áreas. Independientemente de lo que haga la dirección general -con Richard Shaheen a la cabeza- o de lo que haga Víctor Sánchez del Amo en lo estrictamente deportivo, la dirección deportiva sigue dando pasos en diferentes asuntos. No sólo están pendientes de posibles incorporaciones invernales, también quieren atar bien atados a talentos como Antoñín o Hicham.

Tal y como informa el diario AS, el club ha iniciado ya movimientos para tratar de renovar el contrato de Hicham. El canterano acaba en teoría en 2020, a pesar de contar con una cláusula unilateral por la que la entidad puede ampliar su contrato, que fue una práctica habitual con los futbolistas jóvenes. Sin embargo, como ya quedó demostrado en el caso de Jack Harper y el Getafe, parece que este tipo de contrato es de algún modo abusivo y, llegando a una situación límite, podría ser hasta invalidado.

El rotativo madrileño también revela la existencia de una cláusula adicional interesante. En el caso de que Hicham dispute esta temporada 10 partidos desde el inicio jugando en cada uno un mínimo de 45 minutos, su compromiso se vería ampliado por dos temporadas más.

De cualquier forma, la idea del club es cerrar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Lo mismo que con Hicham sucede con Antoñín, a quien también se pretende blindar. Ambos son dos de los mayores activos que tiene ahora mismo la entidad, que se verá obligada por otra parte a realizar traspasos en el próximo mercado invernal a no ser que llegue una inyección económica importante por otra vía.

Más complicado está el caso de Hugo Vallejo. El canterano, que irrumpió con cierta fuerza en el Málaga y empezó el curso siendo, incluso, titular, ha desaparecido de las convocatorias del primer equipo. Rafa Gil, ex director de La Academia, confirmó en una entrevista en 7TV Andalucía que el futbolista saldrá en cuanto finalice su contrato.

"Hugo no juega porque no renueva. Hay motivos económicos, no se pudo llegar a lo que pedían sus agentes. Parece que retomó un poco la situación. Yo la pasé al primer equipo y hasta ahí puedo leer... Lo más seguro es que se vaya. Tenía ofertas del Valencia, el Real Madrid, el Atlético...", contó Gil, que además aseguró haber dejado bien atados al resto de canteranos: "Renovaciones de jugadores que están ahora en el primer equipo. Ismael Casas, Ramón, Gonzalo, Kellyan".