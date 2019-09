Como diría Víctor Sánchez del Amo, "no es un día fácil para debutar". Eso debió pensar el canterano Kellyan, que ante la ausencia de Munir por los compromisos internacionales de Marruecos, se estrenó bajo palos en partido oficial. "En lo personal, muy bonito vivir esta experiencia. Debutar en La Rosaleda, con un club donde llevo ocho años y en el que siempre me he sentido muy arropado. Es una pena no poder sumar pero me quedo con las buenas sensaciones que ha dejado el equipo", comentó.

El guardameta hace su propio análisis de la derrota ante el Almería: "Ha sido un partido muy disputado, ellos han metido un gol temprano que ha hecho que el partido se desarrollase de esta manera. Hemos apretado bien pero no hemos tenido acierto. He visto al equipo con ganas". En cuanto a la crispación de la afición contra el jeque y la directiva Kellyan no se mojó, prefirió sacar el lado positivo. "La gente está muy motivada, con muchas ganas, siempre hay mensajes positivos. Estamos todos concentrados y vamos a estar a tope para poder sumar", dijo el canterano.

A pesar del lío que hubo con la confección de la convocatoria, ante la falta de Lorenzo y Benkhemassa a última hora, el joven portero afirmó haberse enterado de su titularidad de forma de la forma habitual: "El míster dio la charla esta mañana en la que nos dijo el once inicial y me enteré de que jugaba".