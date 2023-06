El alegato de Kike Pérez: "El Málaga CF no puede vivir en un drama continuo"

La fractura evidente que existe entre el Málaga CF y la afición es un aspecto preocupante porque la atmósfera sigue enrarecida con el descenso a Primera RFEF y la perspectiva que existe por delante, con el club judicialmente intervenido, parece que sin fin.

Kike Pérez, director general, explicó en Onda Cero que "la tensión y crispación que hay se vive con mucha tristeza y sin entender muy bien las cosas. Sí entiendo que cuando llegas al Málaga desde el día uno parece que llevas cuatro años trabajando aquí y no tienes esa tranquilidad que sí podrías imaginar desde fuera. Es un club de fútbol y llevo más de 20 años en esto, pero sí veo que la presión... Sales a hablar y cualquier frase, cualquier cosa que se dice, se está sacando chispas. En 23 años nunca he visto que a gente de las oficinas se la mencione en las críticas, aquí sí. Me sorprendió primero, me entristeció después", señalaba el director general.

Sí se oyó a un Kike Pérez algo descorazonado con la situación que ve en el entorno. "Fui el último de mis amigos que tuve móvil y sólo tengo whatsapp, ninguna red social más, pero en algún pantallazo que me enseñaron veo muchas cosas fuera de lugar en gente que no tiene que ver con la situación con que estamos, que no viene de un año, dos o tres, sino de más de 10. El abonado viene y quiere que gane su equipo, lo demás da igual. Desde 2013 fue para abajo y los últimos seis... Venimos a trabajar, pido que confíen en los trabajos de las personas que venimos, que nos respeten. Si lo hago mal, seré el primero en que diré que no lo he hecho bien y me iré. Sí pido que confíen en la gente nueva, que todo no es negativo. Esa energía negativa que se transforme en positiva, que se vea el vaso medio lleno, que no hace falta decir todos los días que estamos en Primera RFEF, que vamos a hacer un ERE, que si hace 25 años, que es un cataclismo, que no tenemos ni idea... Que respeten a la gente, que confíe y dentro de unos meses vendrán las notas. Pero que entre todos demos un margen de tranquilidad y que no todo siempre está mal. Que vamos a construir algo, venimos a construir algo, que confiamos en la cantera, que entendemos de fútbol...", exhortaba el dirigente vasco, que en cuatro meses ya ha podido comprender la dimensión de la fractura que hay.

"El hartazgo lo entiendo y fui el primero que dijo en Ponferrada que fue un fracaso, lo repetiré siempre. Pero hay que respetar que una persona utilice una palabra u otra. Si una persona dice una palabra y la dice otra le queremos sacar chispa... Se han hecho las cosas mal, por supuesto. Cuando pasan cosas malas sobran las palabras y se quieren hechos. Pero a las 24 horas no se puede tener hechos, es un proceso. Quieres a tres jugadores, pero todo tiene un proceso. Yo llevó sólo cuatro meses aquí, pero digo que es un drama continuo en el que hay que medir tantísimo todo que nadie se para a pensar que todo tiene un proceso. No en el Málaga, en cualquier sitio", insistía Pérez, que demandaba paciencia: "Lo que no podemos es caer en la precipitación. Entiendo el hartazgo de la afición, cómo no lo voy a entender. Estamos en una situación jurídica que no es la idónea y el equipo está donde está. Pido que seamos positivos, que reseteemos y el vaso, si no medio lleno, sí lo veamos con dos dedos, pero no vacío. Mientras yo esté diré las cosas que están mal, pero también cuando haya injusticias y cosas que no entienda. Pasan a veces cosas en el club que no entiendo y me cuesta procesarlas en mi cabeza".