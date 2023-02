Kike Pérez desembarca en el Málaga CF con optimismo e ilusión

Kike Pérez se presentó de forma oficial como director general del Málaga CF dejando un mensaje claro: "Para mí es un honor inmerso formar parte de este club, ya venía con ilusión pero ahora se multiplica por diez, porque veo una entidad que lo tiene todo. Estoy convencido que vamos a sacar esto adelante con unidad y compromiso, entre todos vamos a salir de esta situación". Además, recalcó que tiene la experiencia suficiente para dicho puesto: "Realmente no necesito una auditoria externa, lo único que se hacer es trabajar en clubes de fútbol. Este es mi cuarto club y yo se el trabajo que hace desde la ultima persona hasta el primero, no necesito que nadie me explique nada. Lo sé perfectamente porque he tenido que pasar por todos los puestos y he pasado toda mi vida en el fútbol, por eso sé la auditoria que debo hacer, porque conozco que debe hacer cada uno".

Eso sí, el exdirector general del Alcorcón, Alavés y Cádiz tiene claro por qué escogió la opción de Martiricos: "Lo que me ha llevado a tomar la decisión es que no dude y lo sentí desde el primer momento. Llevo 24 horas trabajando en el club, vi los partidos anteriormente, pero estuve hasta el pasado lunes trabajando en el Cádiz. Conocimiento exhaustivo no tengo, pero hay que entender como es cada club. Entenderlo bien y en eso estoy estas primeras 24 horas, todo el mundo está ilusionado con mi llegada y me está ayudando a entender a marcha forzada como es el club". Kike recalcó que esta es su vida: "He sido miembro de equipos profesionales desde hace más de 20 años".

El nuevo director general si quiso hacer hincapié en que se marchará, cuando se estime oportuno, sin pedir nada a cambio: "No tengo ninguna cláusula de salida, si se estima que no es correcta mi labor, me iría del Málaga sin ninguna cláusula de salida, aunque parezca extraño tengo el convencimiento de que es un club excelente y se va a revertir la situación. Estoy convencido, he vivido esta situación en otros clubes". Mientras que explicó cuál es su forma de trabajar: "El objetivo para mí es el día a día, no me marco objetivos a largo plazo. Debemos mejorar cada día y estar muy centrados en detectar que puede pasar en el tema deportivo para salir cuanto antes de ahí". He vivido varios escenarios así y le decía a la gente que no hay segundo escenario, no dejo hablar de eso, para lo malo en la vida siempre hay tiempo. Veo un club más unido de lo que me esperaba, el objetivo es que todo eso salga en modo de resultados. No tengo una solución mágica, pero sí la experiencia y el 80 por ciento son situaciones que pasan en otros clubes".

Aunque recordó que aquí manda el césped y la pelota: "El fútbol es muy complicado, entiendo a la afición, que es maravillosa. El viernes viví in situ lo que animaron, pero efectivamente el fútbol tiene temporadas que se complican, inicios que se complican y esta Segunda División es muy igualada. No es que hayas hecho un equipo con otros logros, sino pequeños detalles que te meten abajo y hacen que no salgas,te llames como te llames".