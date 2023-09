¿Qué es la Kings League que vendrá a Málaga?

La Kings League es una competición creada por Kosmos con Gerard Piqué y su mano derecha Oriol Querol al frente. La misión de esta es contraria al fútbol, como muchos piensan, ya que la apuesta es desmarcarse del deporte tradicional y tener como baza principal el entretenimiento para atraer a esos jóvenes que ya no ven fútbol, sino que se limitan a vídeos de mejores jugadas o apuestan por cosas como los e-sports para su tiempo libre.

Para comenzar, cambian al fútbol 7 para crear un producto más dinámico y propenso a que sucedan el mayor número de cosas interesantes posible y eliminar los momentos más aburridos del juego y con la premisa específica de que las pérdidas de tiempo estarían muy condenadas por los colegiados.

Los partidos tienen una duración de 40 minutos divididos en dos partes de 20. Los últimos dos minutos de la primera mitad se juega el dado, que es una idea innovadora del equipo de Kosmos en la que se lanza un dado y puede ir desde un uno contra uno a un cinco contra cinco y en la sexta cara tiene la opción de un uno contra uno con portero. En la primera opción, es la única que no se puede salir de su propio campo y debe lanzar desde lejos, mientras que, en la última, el portero no puede salir del área, porque está penado con tarjeta roja.

Durante el tiempo de juego, se pueden utilizar las armas y las armas secretas. Las primeras se adquieren mediante compras con millones virtuales y la otra se elige al azar al comienzo de cada encuentro. Ambas tienen las mismas opciones, salvo dos que varían. Las que se adquieren por poderío económico son penalti normal, penalti shootout, arma aleatoria, gol doble y sanción de dos minutos. Previo a los duelos, puedes adquirir cualquiera de ellas menos la tercera y se suman el comodín y el robo de carta, que son dos de las más codiciadas por los presidentes y entrenadores.

Además de esto, durante los últimos dos minutos del partido más lo que dure el descuento, hay dos opciones. En la mayoría de ocasiones, se juega un periodo con balón rojo, en el que todos los goles valen doble, mientras que si el partido llega con empate en el luminoso, se juega a gol de oro durante ese mismo periodo de tiempo.

Si el partido termina empate, no se acaba, sino que se disputa una tanda penalti shootout o MLS, en los que los jugadores tienen cinco segundos para salir desde el centro del campo y chutar a portería solo ante el portero, que tiene que salir de detrás de la línea de fondo, pero que puede salir hasta donde considere necesario.

Los saques de inicio también son distintos, puesto que el comienzo de la primera y segunda mitad se comienza como en el waterpolo, con el balón parado en mitad del campo y los jugadores salen desde la línea de fondo, mientras que, en el dado y el gol doble, los futbolistas pueden colocarse libremente por el campo y la pelota cae de una jaula suspendida en el aire sobre la línea divisoria.

Además, las tarjetas amarillas dejan al equipo con un jugador menos durante dos minutos como castigo y la tarjeta roja hace lo propio, pero durante cinco minutos en vez de todo el partido, como sería el caso del fútbol tradicional.

A diferencia del fútbol tradicional, cada equipo no tiene un estadio, sino que todos los partidos, salvo la Final Four, se juegan en el Cupra Arena del Port de Barcelona. Los equipos tienen masa de aficionados en base a los seguidores de sus seguidores principalmente. Estos son 12 conjuntos, pero algunos tienen copresidentas para el cuadro femenino, y son Ibai Llanos y Gemita, de Porcinos FC, Iker Casillas y Mayichi, de 1K, Kun Agüero y la periodista Morena Beltrán, de Kunisports, los hermanos Buyer, de xBuyer team, Juan Guarnizo y Espe, de Aniquiladores, Samy Rivers, de Pío FC, DJMariio y su pareja Noe, de Ultimate Móstoles, Adri Contreras, de El Barrio, The Grefg y Lluna Clark, de Saiyans FC, Spursito, del Rayo de Barcelona, el periodista deportivo catalán Gerard Romero y su esposa Lisbeth, de Jijantes FC y, por último, Perxiita y su novia Violeta, de Los Troncos FC.

Esta competición ya ha disputado dos splits o temporadas, ya que se asemeja mucho el método de competición a los e-sports. Hasta el momento, en la edición masculina, han salido vencedores El Barrio y xBuyer Team, mientras que Pío FC hizo lo propio en la femenina.

La Kings y Queens Cup es la tercera competición de esta loca idea de Gerard Piqué y será la que llegará a Málaga. Consta de dos grupos de seis equipos, que se enfrentarán entre ellos una sola vez y a la conclusión de esta fase pasan cuatro de cada uno a cuartos de final. El primero de cada uno de ellos elige rival y así de forma descendente y el ganador de cada eliminatoria vendrá a la Costa del Sol a luchar por el título de campeón.

Las plantillas están conformadas por diez jugadores de Draft y dos o tres adicionales, ya que existen tres figuras extra. El jugador 11 y 12, que es gratuito en cuanto a millones virtuales y cobra por jugar lo que acuerde con el presidente con total libertad y sin normas al respecto, y un jugador 13, que cuesta 10 millones virtuales y también sin normas para definir sueldos. Dentro de estas nuevas figuras, se encuentran jugadores conocidos, como es el caso del exmalaguista Alberto Bueno, Javier Espinosa, Hugo Fraile, Augusto Fernández, Pablo Hernández, Joan Verdú, Corominas y han pasado algunas figuras como Ronaldinho, Andrea Pirlo, Shevchenko o Djibril Cissé, entre otros.

La emisión de estos encuentros son totalmente gratuitas por Twitch, Youtube y TikTok mediante las cuentas oficiales de la propia Kings League y, además, también se puede seguir por los canales de los presidentes de cada uno de los equipos participantes en cada dualo. Es decir, desde la competición, apuestan por llegar a la máxima gente posible sin importar que se divida en distintas vías. Además, la cadena de televisión Cuatro emite el partido de la jornada de cada semana tanto de la Kings Cup como de la Queens Cup.