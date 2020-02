Confesaba Manolo Gaspar que no es fácil lidiar con la situación actual y que LaLiga aprieta con razón. El director deportivo, una vez comenzó el turno de preguntas, aclaró aún más el panorama: "Gran parte de la viabilidad del club pasa por lo deportivo. Ahí es donde tenemos que hacernos fuertes. Es difícil rendir como rinden estos jugadores después de todo lo que ha pasado. Parece que fue hace dos años, pero fue el verano pasado. El equipo se ha hecho una piña, estamos con vida, no es fácil rendir en este contexto. Son personas, les afecta todo, hasta el día de hoy no ha habido una semana tranquila, muchos fuegos alrededor, es para quitarse el sombrero. Tratamos de darle la confianza y transparencia para que se olviden de todo y hagan lo que mejor saben".

Insistió en poner en valor a sus jugadores: "Darles confianza y que vayan saliendo las cosas poco a poco, tenemos un buen equipo para estar más arriba de lo que estamos. Creo que va a pasar, y ellos también están convencidos de que va a pasar, que lo van a sacar. No cambio esta plantilla por más de la mitad de las plantillas de Segunda y ellos lo saben. Aunque sean 18”.

Retomando el asunto de la viabilidad, también dejó claro que es el Málaga quien tiene que ponerse al día: "LaLiga ve que estamos intentando hacer las cosas bien. Ellos te mandan una serie de números que en el mercado no se han podido solucionar pero esto está abierto. Nos siguen llegando ofertas por jugadores. Las normas se han puesto más severas para que no haya otro caso Málaga y el Málaga tiene que hacer los deberes. Todos los clubes son vendedores, cada uno en una diferente cilindrada. A todos nos aprieta la masa salarial. Tenemos que hacer los deberes. Tengo máxima confianza en el departamento financiero porque se están dejando la vida. LaLiga hace lo que tiene que hacer, apretarnos y nosotros intentar hacer bien las cosas”.

Confirmó lo que ya publicó este medio recientemente acerca del reajuste económico que ha producido el trabajo de la dirección deportiva en este mercado: "LaLiga necesita que les aseguremos que no habrá impagos. En este mercado se ha ahorrado cerca de un millón y se ha pagado poco por dos jugadores. El balance es positivo. Se trata de equilibrar gastos y beneficios como cualquier empresa. Quiere que acabemos bien el año y que antes de empezar el siguiente estén las cuentas saneadas porque volveríamos a tener otro Caso Málaga. Es algo bueno. Todos los clubes tienen que cumplir y nosotros no somos diferentes a otros clubes.

Posibles ventas

“Claro que hay posibilidad de que pueda salir un jugador. Si viene un equipo y hace una oferta que nos puede solucionar cosas, pues que no queda duda que la haremos. ¿De qué Málaga estamos hablando= Somos un Málaga que tiene que empezar a crecer de dentro hacia fuera, hacia arriba, esa es la realidad y que a todo el mundo le quede claro. Si es buena se atenderá y si no lo es, no se va a atender, como en este mercado. También otras vías de solución que se están trabajando en ellas y que pueden llegar a buen puerto. Ofertas ridículas intentamos no atenderlas".

El mercado del Málaga

"El mercado ha sido una selva para el Málaga. Los clubes lógicamente se aprovechan de la situación, por eso hemos intentado hacernos fuertes y hemos estado rapidísimos en las incorporaciones, que hay un gran trabajo detrás de mi equipo. Nada fácil, muy limitados, pocas fichas, buscar salidas para tener entradas… no ha sido fácil, pero estoy contentísimo".

Pellicer

"Con Pellicer estoy contentísimo. Yo soy director deportivo interino, ¿sabe lo que hago? Matar día a día. Eso es lo que hace Pelli y lo tiene clarísimo. Tener un entrenador como él también es un orgullo. Conoce la casa, la cantera, se mata por hacer bien las cosas y eso es lo que se le valora. No necesita que nadie le ratifique. Sabe dónde está y que el vestuario y yo estamos a muerte con él. Se dedica a dar pasos adelante. Yo también soy interino y ya he hecho un mercado".

Reunión con los capitanes

“Yo creo que ni hace falta, ellos son conscientes de cuál es la situación. Saben que tienen que rendir en el campo. Hay una comunicación diaria con los capitanes y el resto del equipo, ellos lo están sufriendo y están convencidos de que lo sacan adelante. Eso me transmiten a mí y es lo que les transmito a ustedes. Yo no puedo ponerlas botas y salir a jugar, me encantaría pero eso se acabó. Yo transmito confianza porque es la realidad, estamos a muerte con ellos”.

Posibilidad de que no se fiche en verano

"No, todavía no he tenido ninguna notificación de LaLiga sobre nada. Lógicamente sé dónde estoy y en qué punto estamos. Si no hacemos los deberes es que automáticamente no vamos a competir en Segunda. Ver qué soluciones tenemos, dónde podemos llegar, qué podemos hacer y cuáles serán nuestros mercados. Ahora mismo no hay notificación de cómo puede ser nuestro mercado con vistas al año que viene".

Renovaciones de futbolistas

"Los jugadores que terminan contrato yo he hablado con ellos ya y saben cuál es la postura del club. Son conscientes de que esto va a llevar su tiempo y he recibido respuestas buenísimas de los jugadores. Comprenden bien la situación y quieren ayudarme en todos los sentidos. Quiero ser justo con ellos. Hacerlo bien con ellos, pero si no tengo armas, no puedo hacer nada. Quiero ver bien qué pasos puedo dar para no tener consecuencias. En eso estamos. Es mi trabajo y no lo tengo olvidado”.