El Málaga reajusta cerca de un millón de euros en el mercado invernal

El Málaga está en una situación delicada en muchos aspectos y esto provoca que además condicione negativamente su posición a la hora de afrontar situaciones de mercado. Aun así, el balance resulta más que interesante después de esta ventana invernal, en la que el club de Martiricos ha conseguido mejorar sus cuentas de manera destacable. Las operaciones de salida dejan en las arcas blanquiazules una cantidad que ronda los 900.000 euros.

Para llegar a ese casi millón de euros hay que contar el ahorro que el Málaga ha tenido con las salidas de varios de sus futbolistas y también el ingreso que supuso el traspaso de Hugo Vallejo al Real Madrid. En el tema del canterano, el club blanco acordó pagar 300.000 euros para llevarse ya al futbolista a pesar de que acababa contrato el próximo 30 de junio. Posteriormente los merengues cedieron al extremo granadino al Deportivo de La Coruña.

Todo lo demás se lo ahorra en sueldos después de las marchas en este periodo invernal de Álex Mula, Iván Rodríguez, José Rodríguez, Lorenzo González y, sobre todo, Keko Gontán. La rescisión del extremo de Brunete, que como Hugo ha acabado recalando en el Dépor, ha sido enormemente positiva en el aspecto económico y supone un desahogo de aproximadamente 400.000 euros.

En el caso de José Rodríguez, que finalmente firmó por el Fuenlabrada, el Málaga podría beneficiarse de algunos bonus por objetivos en el caso de que el conjunto madrileño logre, por ejemplo, colarse en el play off de ascenso a Primera División o conseguir el ascenso.

Los gastos del Málaga en el mercado de invierno sí están mucho más claros. Dadas las limitaciones impuestas por LaLiga, no había margen más que para firmar a futbolistas por el salario mínimo de media temporada. Es el caso de los dos únicos fichajes invernales, Sergio Buenacasa y Tete Morente. En resumen, 40.000 euros cada uno de salario (el mínimo por una temporada en Segunda División es de 80.000).

Al quedar una ficha libre, el director deportivo, Manolo Gaspar, cumplió con lo que dijo durante la presentación de Tete Morente, que no traería a nadie por traer. Así que se apostó por negociar con Antoñín, al que finalmente se hizo profesional con todas las de la ley. Esta promoción siempre conlleva una serie de gastos burocráticas que hay que asumir además del incremento de la nómina del jugador, pero no son significativos.

Cecchini y Rolón

A Emanuel Cecchini no lo quisieron más en los Seattle Sounders, así que se rompió su cesión. Pero el argentino no tardó en encontrar nueva casa, y en su país. Hasta 2021 estará en las filas de Unión Santa Fe. Luego está el caso de su compatriota Esteban Rolón. El centrocampista, que no cuenta deportivamente, no ha conseguido salir en este mercado invernal que cerró hace algunos días. Aun así, hay esperanzas de poder encontrarle acomodo en alguna liga con el mercado abierto todavía.