Lago Junior, lesión confirmada y sin fecha de vuelta

El Málaga facilitó su parte del día después del entrenamiento de este martes 11 de abril con una noticia que no por esperada deja de ser un fastidio considerable para los blanquiazules. Se confirma la lesión muscular de Lago Junior, que según la entidad tiene dañado "aductor mediano derecho, confirmado tras la resonancia magnética a la que fue sometida esta mañana". Como es habitual, no hay tiempo estimado de recuperación y no se sabe cuándo volverá a estar disponible para Sergio Pellicer.

Lago Junior venía forzando la maquinaria casi desde que llegó al Málaga en el pasado mercado invernal libre tras rescindir con el Mallorca. El veterano jugador marfileño fue suplente ante el Villarreal B, pero Pellicer tenía claro que sería un elemento importante para afrontar la segunda mitad. No contaba nadie con que se rompería al poco de entrar.

El conjunto blanquiazul, mientras tanto, comenzó a preparar la cita contra el Cartagena del próximo domingo en La Rosaleda. Fue precisamente en el césped del campo principal donde se llevó a cabo la parte principal del entrenamiento, que había comenzado en el Anexo. Mientras que Lago Junior fue la cara amarga, Alfred N'Diaye se fue reincorporando progresivamente al grupo. El centrocampista senegalés, según el Málaga, está "recuperado de la fascitis plantar en el pie derecho".

Otra buena noticia llega por parte de Víctor Olmo. Pepino se lesionó de gravedad a principios de octubre en un partido con el Atlético Malagueño en La Rosaleda. Una rotura de cruzado que cortaba su trayectoria ascendente y su gran oportunidad de asentarse en el primer equipo. El club comunicó que realizó "por primera vez el tramo inicial con sus compañeros".

Al margen de esto, Moussa Diarra estuvo realizando carrera sobre el césped con Toni Tapia mientras que Haitam Abaida se mantuvo en el gimnasio haciendo labores de recuperación. Pellicer tiró de los canteranos Carlos López, Andrés Caro, Murillo, Loren Zúñiga, Cristian y Álex Calvo.