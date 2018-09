Líderes en límite salarial con 25,2 millones de euros

El Málaga es el equipo de toda la Segunda División que posee un límite salarial más alto. La Liga hizo ayer públicos los datos de todos los clubes de ambas categorías y la entidad de Martiricos destaca sobre el resto de sus competidores. Además, la ventaja es considerable. Las dos siguientes entidades en esta clasificación son los otros dos descendidos, Las Palmas y el Deportivo de la Coruña (19,284 millones de euros y 18,513 respectivamente). Los blanquiazules se van a los 25,245.

El club de Martiricos tiene hasta un margen más amplio que un equipo de Primera como el Valladolid (ascendido este último curso), que se queda en 23,882 millones de euros. Hablando de diferencias, es también brutal el abismo que existe entre el Málaga y los tres colistas de esta tabla salarial, Córdoba (3,93), Elche (3,85) y Reus (3,15).

La Liga quiso dejar claro en su publicación oficial qué factores influyen a la hora de realizar estos cálculos: "Este límite de coste de plantilla es el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2018/2019, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos)".

¿Qué entra dentro de estos límites? Así lo explica la patronal de los clubes españoles: "Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador). Cada club o SAD propone a LaLiga su límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de LaLiga aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del Club".

"La solicitud que tramita un club/SAD de su Límite de Coste de la Plantilla Deportiva no siempre corresponde con su límite máximo. Un club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo. Conviene aclarar igualmente que la solicitud del Límite del Coste de la Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad. El Límite del Coste de la Plantilla Deportiva puede verse incrementado en las condiciones y con el procedimiento que se establecen en el Título III de las normas de elaboración de presupuestos de clubes y SADs", finalizó LaLiga, que explica todas estas cuestiones en su web oficial.