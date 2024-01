Lista de convocados del Málaga CF para ir a Ceuta con varias buenas noticias

Sergio Pellicer dio a conocer la lista de 22 jugadores del Málaga CF que se desplazan a Ceuta para medirse al equipo norteafricano este domingo a las 12:00 horas. La lista está compuesta por Alfonso Herrero, Gabilondo, Bilal, Einar, Juande, Juanpe, David Larrubia, Manu Molina, Carlos López, Víctor, Moussa, Dioni, Dani Sánchez, Roberto, Nelson Monte, Juan Hernández, Dani Lorenzo, Sangalli, Murillo, Antoñito Cordero, Izan Merino y Aaron Ochoa.

Como grandes novedades en la lista reaparecen Juande, Nelson Monte y Juan Hernández. Refuerzos para el centro de la defensa y para la banda, necesario con la ausencia de Kevin Medina, que tras su lesión con la Real Sociedad es baja para varias semanas. “Es una posibilidad, el último que jugó con el filial, que estuve allí, jugó por la izquierda. No es extremo puro de los que te hace el campo más ancho, es asociativo. Pero de fuera hacia dentro puede aportar. Tenemos cuatro opciones o cambiar la estructura, no voy a dar ventaja al rival”, argumentaba Pellicer cuando se le preguntó por Aarón Ochoa como relevo de Kevin.

Dudas con el once inicial

Hay overbooking de centrales y centrocampistas pese a la sanción a Genaro. Está más justito en las bandas y la punta de ataque. No descarta nada, pero Sergio Pellicer dice cosas interesantes en la víspera sobre el papel de Dioni: “Depende de cómo juguemos. Hemos jugado mucho con dos puntas, Dioni y Roberto, hasta ahora. Luego, si juegas con un punta, no puedes meter a los dos, no puedes jugar con 12. Lo más importante es que haya ese nivel competitivo, hemos recuperado esa potencia del equipo que son los centrocampistas, que hemos estado muy escasos en la primera vuelta por las lesiones. Luego también hay plan de partido porque ahora mismo no tenemos recambios en esa zona. Vamos a valorarlo. Dioni tiene algo diferente en el área. Luego cualquiera puede hacer el análisis y ver cómo ha jugado Dioni en su carrera, que es un jugador asociativo, que genera superioridades en el centro del campo, que luego llega en segunda línea indetectable. Vamos a seguir trabajando también en esos conceptos”.