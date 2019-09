Los Al-Thani se preparan para dejar Málaga, pero no significa, de momento, que el jeque se desentienda de la gestión del club. Realmente el papel de sus hijos no ha sido esencial en el funcionamiento del club, más allá de una labor representativa puntual o la firma de documentos. Y sí han supuesto un gasto importante para las arcas de la entidad, con un sueldo no acorde a su productividad. El camino que está tomando el club ahora mismo es la delegación en asesores varios que operan en Madrid, Londres y Washington.

Durante esta semana llegó a La Rosaleda, como informaba ElDesmarque Málaga, Richard Shaheen. Como se ha publicado repetidamente, ha sido habitual un trasiego de distintos asesores/auditores este verano por La Rosaleda. A tenor de los resultados inmediatos, trabajan desde meses atrás, no fueron muy productivos para desbloquear la situación económica. Falta ver en esta situación de tensión y crisis cómo se resuelve.

Actualmente, asesoran a Al-Thani el grupo británico LGL Group y el despacho madrileño Pérez-Espinosa y Cía de manera coordinada. Trabajan de manera conjunta. LGL Group tiene una amplia gama de servicios e implantación en numerosos países. Su nexo es Owen Lynch, que estuvo en agosto por Málaga. Por su parte, Fernando Pérez-Espinosa es un abogado de futbolistas que en su día tuvo sonados enfrentamientos con Jesús Gil y Manuel Ruiz de Lopera por defender derechos de distintos jugadores. Su hija Bárbara colabora activamente también con el Málaga.

Y quien ha desembarcado esta semana en Martiricos es el citado Richard Shaheen, un consultor norteamericano independiente asentado en la capital estadounidense. Evidentemente, estas auditorías y asesorías no son gratuitas y gravan a la entidad. Como explicaba Joaquín Jofre a principios de semana, "la propiedad tiene unos asesores que asesoran igual que hacemos nosotros. Cada uno asesoramos en nuestra parcela, pero la toma de decisiones siempre corresponde al consejo. Todo el que venga a sumar es bueno. Si cobras diez pero ayudas a sumar más de diez, bienvenido seas. Confío en que eso va a ocurrir con los asesores", razonaba el asesor jurídico de la entidad en su comparecencia.

Shaheen, de extenso currículum según luce a través de las redes sociales, tuvo contactos con Catar en el asesoramiento de varias operaciones con el Banco Nacional del país de origen del jeque. Aunque la palabra final la sigue teniendo, a pesar de los reveses en el juzgado y de que las instituciones siguen ejerciendo presión, es Al-Thani quien sigue teniendo la última palabra y la firma.

Evidentemente, la expectación y la preocupación entre el malaguismo es intensa. Tebas ya recordó que en noviembre habrá un primer examen y en diciembre será "el complicado" para ver si se van cumpliendo los pasos del plan de viabilidad. Hay que corregir esos cinco millones de euros de desfase en la tesorería de manera urgente.